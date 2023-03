Von Ulrike Nimz, Hamburg

Die Bagger stehen still an der Silberkuhle, einem Gewerbegebiet am Rand von Upahl. Anfang März hätten hier, zwischen Autobahnauffahrt und der Kaffeefabrik, die ersten Geflüchteten einziehen sollen, 400 Schutzsuchende in einem Ort mit 510 Einwohnern. Eine Präsentation des Landkreises zeigt mehrere Reihen von Containern hinter einem Zaun, dazu der Slogan von Nordwestmecklenburg: "Wo die Seele lächelt". Nun erstreckt sich eine Schlammwüste, wo Wiese war. Die Gemeinde hatte geklagt, weil sie nicht mit einbezogen worden war in die Planungen für das Dorf im Dorf. Das Schweriner Verwaltungsgericht sah das genauso, stoppte die Bauarbeiten. Endlich passiert wieder nichts in Upahl.

Im Februar, kurz nach Bekanntwerden des Vorhabens, hatten wütende Menschen versucht, den Kreistag im nahen Grevesmühlen zu stürmen. Unter den Demonstranten: Normalos, Nachbarn, Neonazis. Nach dem Tumult kamen die Kamerateams. Sie interviewten den Landrat, der sagte: "Wir schaffen das nicht." Sie interviewten den Gemeinderat, der aus Angst um seine Tochter öffentlich in Tränen ausbrach. Upahl, kein Supermarkt, kein Facharzt, nur die Tankstelle am Ortseingang, ist zum Symbol geworden für alles, was schiefläuft in der deutschen Flüchtlingspolitik: planlose Behörden, überforderte Kommunen, übergangene Bürger, von denen viele berechtigte Sorgen haben, andere nur einen neuen Anlass für alte Ressentiments.

Erst malten sie nur Plakate, dann sollten es plötzlich Fackeln sein

Miro Zahra gehört gewiss nicht zur zweiten Kategorie. Sie ist eine über die Region hinaus bekannte Malerin, im benachbarten Plüschow betreibt sie ein Künstlerhaus, sitzt für die Grünen im Kreistag. Dort hat sie gegen den Bau des Containerdorfes gestimmt, zu viele Menschen auf zu wenig Platz in nicht vorhandener Infrastruktur. Sie hat die Bauunterlagen eingesehen, "intransparent und unkoordiniert", sei die Planung verlaufen. "Dank eines Verfahrensfehlers klopfen sich nun die Falschen auf die Schulter."

Miro Zahra hat erlebt, wie sich die Stimmung vor Ort verändert hat. Anfangs malten die Upahler nur Plakate: "Denkt an unsere Kinder", "Upahl sagt Nein". Dann machten sie Spaziergänge zur Baustelle, ließen Ballons steigen, nicht als Zeichen des Willkommens, sondern als Zeichen des Widerstandes. Kürzlich, so erzählt es Miro Zahra, wollten einige mit Fackeln an die Silberkuhle ziehen, sie sei dagegen gewesen, als einzige. "Schon wegen der historischen Bezüge, wie sieht denn das aus?" Wie ein Mob sieht das aus, nach Neonazis sieht das aus. Die Upahler besannen sich eines Besseren, vorerst.

Detailansicht öffnen Schlammwüste, wo einst Wiese war: Die Baustelle in Upahl ruht und ist gut bewacht. (Foto: Frank Hormann/DPA)

Der Landkreis hat inzwischen einen regulären Bauantrag gestellt. Zeit für ein Interview hat der Landrat nicht. Tino Schomann (CDU) hat sich von Anfang an mit den Menschen in Upahl solidarisiert, gleichzeitig in Richtung Berlin geschimpft. Auf einem Infoabend zum Containerdorf sagte er: "Wäre ich nicht Landrat, ich würde jetzt wie Sie hier sitzen, das können Sie glauben". Drohungen erhält er trotzdem, der Staatsschutz ermittelt.

Steve Springer, Upahls ehrenamtlicher Bürgermeister, macht keinen Hehl aus seiner Erschöpfung, aber er geht immerhin noch ans Telefon. Er fühlt sein Dorf zu Unrecht in die rechte Ecke gedrängt. Im Fernsehen werde vieles zurechtgeschnitten, sagt er und meint einen Beitrag des NDR, in dem die Wortführer des Protestes auch mit ihrem latenten Rassismus konfrontiert werden. Steve Springer hat das Gefühl, dass sich die Politiker gegenseitig die Schuld zuschieben: Der Landrat von der CDU zeigt auf die rot-rote Landesregierung. Und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagt, die Zahl der Untergebrachten in Upahl sei zu groß, dabei hat ihr Innenminister die Pläne zuletzt noch verteidigt. Das "gemeindliche Einvernehmen", das im Zuge des Bauvorhabens abgefragt wird, werde man jedenfalls nicht erteilen, sagt Springer. Sollte das nicht reichen, erwäge man eine erneute Klage. "Wir haben 14 Monate auf die Genehmigung für den Feuerwehr-Anbau gewartet. Hier wird so schnell nichts passieren", sagt der Bürgermeister.

"Heute wir, morgen ihr" - droht im Nordosten ein fremdenfeindliches Franchise?

Auch wenn einige Upahler nun vielleicht besser schlafen - der Fall bestärkt auch jene, die den Flüchtlingen nicht das Bett in der Turnhalle gönnen. In den Echokammern von Telegram wird der kleine Ort als eine Art Gallien gefeiert. Das Motto der letzten Demo lautete: "Upahl muss sich wehren, heute wir, morgen ihr!" Droht Mecklenburg-Vorpommern ein fremdenfeindliches Franchise?

Die Lage ist ja nicht nur im Nordwesten angespannt, alle Kreise und Städte suchen händeringend Flächen, um die schutzsuchenden Menschen halbwegs in Würde unterzubringen und eben nicht in Turnhallen. Auch in Greifwald sollte ein Containerdorf entstehen, im Ostseeviertel, gegenüber einer Sekundarschule. Hunderte demonstrierten, belagerten das Rathaus, unangemeldet, die Polizei ließ sie gewähren.

Stefan Fassbinder ist Greifswalds Oberbürgermeister, der einzige für die Grünen in Ostdeutschland. Der gebürtige Münchner kam Ende der 90er an die Ostsee, arbeitete als Historiker im Pommerschen Landesmuseum. Seit 2015 ist er Chef der Hansestadt. Damals, im Fluchtsommer, sei die Lage auch angespannt gewesen, aber er habe nach einer Bürgerversammlung noch ungestört nach Hause radeln können. "Inzwischen ist der demokratie- und menschenfeindliche Teil des Protestes aggressiver und kampagnenfähig", sagt Fassbinder. Anfang März konnte er eine Sitzung der Ortsteilvertretung nur unter Polizeischutz verlassen, so aufgeheizt war die Stimmung. Und doch will er nicht, dass verallgemeinert wird. Es gebe auch viel Zuspruch in Greifswald und den Willen zu helfen. "Die, die dagegen sind, sind lauter, aber sie sind nicht die Mehrheit."

Detailansicht öffnen Bürger demonstrieren vor der Schule "Caspar David Friedrich" in Greifswald. Drinnen befasst sich die Ortsteilvertretung mit der Unterbringung von Geflüchteten. (Foto: Markus Scholz/DPA)

Greifswald versuche, die Menschen immer zuerst in Wohnungen unterzubringen, aber die sind in der Universitätsstadt notorisch knapp. Nun werden weitere, kleinere Standorte für Unterkünfte geprüft. Demnächst soll die Bürgerschaft in einer Sondersitzung entscheiden. Gäste müssen sich namentlich anmelden. Ein Sicherheitsdienst wird Ausweise und Taschen kontrollieren. Man will nicht, dass die Lage eskaliert, so wie in Loitz, eine halbe Stunde Autofahrt entfernt.

Dort drohten Einwohner in einem offenen Brief mit Selbstjustiz, forderten die Stadtmauer abzuriegeln, weil im Backsteinbau dahinter Geflüchtete untergebracht sind. Zuvor hatte ein Mädchen berichtet, von einem männlichen Asylsuchenden am Arm gepackt worden zu sein, eine Lüge, wie sich später herausstellte. Auch in Loitz suchten Stadt und Kreis den Austausch mit Bürgern und ernteten wüste Beschimpfungen. Ein Besucher forderte man solle "die Öfen aus Auschwitz wieder anheizen", so schildert Jana Michael, Integrationsbeauftragte der Landesregierung, den Abend. "Das war keine Bürgerversammlung, das war ein Event der rechtsextremen Szene. Berechtigte Sorgen kamen nicht zur Sprache. In so einem Fall muss man eine klare Ansage machen oder gleich abbrechen. Diese Haltung habe ich von den politischen Entscheidern an jenem Abend vermisst."

Jana Michael, geboren in der damaligen Tschechoslowakischen Republik, hat ihr Amt im Februar 2022 übernommen, wenige Wochen vor Beginn des russischen Angriffskrieges. Zuvor hat sie sich jahrelang für Menschen mit Einwanderungsgeschichte engagiert, dafür das Bundesverdienstkreuz erhalten. "Ein Großteil meiner Familie ist im Zweiten Weltkrieg ermordet worden, außer meinem Großvater hat niemand überlebt", sagt sie. "Als Kinder haben wir ein Spiel gespielt, es hieß: 'Die Deutschen kommen, wir werden ins KZ geschickt'. Wir hatten immer Angst. Ich kann nicht akzeptieren, dass so etwas wieder offen gesagt wird."

Kochen, tanzen, Nägel lackieren - das genügt nicht, sagt die Integrationsbeauftragte

Die Debatte über die Unterbringung Schutzsuchender greift Jana Michael zu kurz. Integrationskonzepte müssten angewandt und weiterentwickelt werden: "Kochen, tanzen, Nägel lackieren - das genügt nicht. Wir brauchen vor allem mehr Prävention und psychosoziale Beratung für die Menschen." Inzwischen sind mehrere Hotlines geschaltet, für Lehrer zum Beispiel, die unsicher sind, wenn plötzlich traumatisierte Kinder in der Klasse sitzen.

Was sich ganz grundsätzlich ändern müsse, sagt Michael, sei die Art der öffentlichen Kommunikation. Politiker, Behörden, sie alle müssten deutlich machen, dass es keine Entscheidung ist, Asylsuchende aufzunehmen, sondern gesetzliche Pflicht. Dass nicht nur Probleme kommen, sondern Menschen, die Hilfe brauchen. Dass es klappen kann, wenn alle mit anpacken, statt ihre Wut auf die Straße zu tragen. "Ich kann verstehen, wenn Bürgermeister und Landräte ein Ohr für die Bevölkerung haben", sagt Jana Michael. "Aber wenn sie ständig betonen, man stehe mit dem Rücken zur Wand statt Lösungen aufzuzeigen, dann sind sie Teil des Problems."

An diesem Donnerstag kommt in Grevesmühlen der Kreistag Nordwestmecklenburg zusammen - erneut unter Polizeischutz. Auch demonstriert wird wieder, trotz des Baustopps, trotz der Suche nach kleineren Unterkünften. Motto der Versammlung: "Upahl sagt weiterhin NEIN!"