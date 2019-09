Der Rechtsausschuss des Europaparlaments hat abermals gegen die Kandidaten aus Rumänien und Ungarn für die neue EU-Kommission gestimmt. Die Mitglieder des Ausschusses lehnten am Montag die Bewerbungen der rumänischen Sozialdemokratin Rovana Plumb und des früheren ungarischen Justizministers László Trócsányi ab, erklärte ein Parlamentssprecher in Brüssel auf Twitter. Der Ausschuss habe festgestellt, dass es den beiden Politikern nicht möglich sei, ihre Aufgaben in Übereinstimmung mit den EU-Verträgen und den Verhaltensregeln anzutreten.

Plumb war als Verkehrskommissarin vorgesehen, Trócsányi als Erweiterungskommissar. Der Rechtsausschuss darf eingreifen, wenn die finanziellen Erklärungen von Kandidaten Interessenkonflikte aufzeigen. Der Ausschuss hatte bereits am Donnerstag gegen beide Kandidaten gestimmt.

Plumb und Trócsányi dürften damit wohl nicht mehr an den Anhörungen der neuen EU-Kommissare durch die Fachausschüsse des EU-Parlaments teilnehmen. Die Befragungen vom heutigen Montag bis nächste Woche Dienstag sind eine rechtliche Bedingung dafür, dass die Behörde unter Leitung der designierten Präsidentin Ursula von der Leyen im November ihre Arbeit offiziell aufnehmen kann.

Von der Leyen will um schnellen Ersatz bitten

Die künftige Kommissionspräsidentin will die beiden betroffenen EU-Staaten nun rasch um Ersatzkandidaten bitten. Vorgespräche mit den Regierungen seien bereits geführt worden, sagte ein Sprecher von der Leyens. Voraussetzung sei aber ein offizielles Schreiben von EU-Parlamentspräsident David Sassoli. Dieser muss nach internen Regeln von der Leyen formal davon in Kenntnis setzen. Der Parlamentspräsident hatte die Abstimmung wiederholen lassen, weil er den ersten Beschluss für nicht eindeutig hielt. Die Abgeordneten des Rechtsausschusses sehen unauflösbare finanzielle Interessenkonflikte beider Kandidaten.

Von der Leyens Sprecher sagte, man erwarte zügig neue Namensvorschläge aus Budapest und Bukarest. Die Prüfung etwaiger finanzieller Interessenkonflikte obliege den Hauptstädten, bevor sie die Kandidaten vorschlagen. Gegen Trocsanyi und Plumb waren bereits seit Wochen auch politische Bedenken vorgebracht worden. Beobachter hatten mit ihrem Scheitern gerechnet, allerdings nicht so früh im Verfahren. Der Rechtsausschuss verhinderte mit seinem Votum, dass die beiden überhaupt zu Anhörungen im Parlament zugelassen wurden. Bei diesen wird bis 8. Oktober jeder der 26 Kommissions-Kandidaten ausgiebig befragt und auf Eignung geprüft.

Für die designierte Kommissionspräsidentin ist der Streit über ihre Kandidaten ein Rückschlag. Ihr wird vorgehalten, die Vorschläge der EU-Staaten nicht gründlich genug geprüft zu haben. Je nachdem, ob und wie rasch Ersatzkandidaten benannt werden, könnte der Zeitplan für die Billigung durch das Parlament nun ins Rutschen geraten. Derzeit ist geplant, dass das Plenum am 23. Oktober über von der Leyens Personalpaket abstimmt und die Kommission am 1. November startet.

Vorher müssen sich alle 26 Kandidaten für die Kommission jeweils dreistündigen Anhörungen in den zuständigen Parlamentsausschüssen stellen. Den Anfang sollte am Montagnachmittag der Slowake Maros Sefcovic machen, der künftig als Kommissionsvizepräsident unter anderem für die Beziehungen zum Parlament zuständig sein soll. Bis 8. Oktober sind fast täglich mehrere Anhörungen vorgesehen. Auch im Verlauf dieser Prüfung könnten noch Kandidaten ausgetauscht werden.