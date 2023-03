Von Hubert Wetzel

Wenn es in der EU so etwas wie Kriegsmüdigkeit gibt, dann drückt wohl niemand sie so sonnig aus wie Xavier Bettel. Der luxemburgische Regierungschef legte am Donnerstagmorgen sehr fröhlich dar, wie er die Lage in der Ukraine sieht. Es wäre doch "toll", wenn sich der amerikanische Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping zusammensetzen und einen gemeinsamen Friedensplan entwerfen würden, so Bettel. Dieser würde bestimmt von allen akzeptiert werden, von den Europäern, aber auch von den Russen und Ukrainern. "Das wäre doch was", schwärmte Bettel, bevor er "Tschüüüs" flötete und sich zum Treffen mit seinen 26 EU-Kolleginnen und -Kollegen begab.