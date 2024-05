Kaleen hat sich für Österreich mit ihrem Song "We Will Rave" ins Finale des Eurovision Song Contests an diesem Samstag gesungen, Deutschland ist als einer der großen Geldgeber ohnehin fix dabei. Bislang zählt Österreich zwei Siege (Udo Jürgens 1966, Conchita Wurst 2014), so wie Deutschland (Nicole 1982, Lena 2010). Für seine Darbietungen im Finale hat Österreich seit Beginn des Wettbewerbs im Schnitt 49,25 Punkte bekommen, Deutschland 53,41 Punkte.