Am neuen Coronavirus sind mehr als 900 Menschen erkrankt. Wissenschaftler fürchten, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten viel höher ist. Für Menschen in Europa ist aber ein anderes Virus weit bedrohlicher. Ein Überblick in Grafiken.

Das neue Coronavirus aus China, kurz nCoV, hat in dieser Woche die Welt in Schrecken versetzt. Die Weltgesundheitsorganisation veranlasste Notfalltreffen, um das globale Risiko abzuschätzen. Die Expertinnen und Experten erkennen in dem Ausbruch aktuell noch keinen Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), also keinen internationalen Gesundheitsnotstand.

Die Zahlen aus Asien sind jedoch erschreckend: Die Zahl der registrierten Fälle hat sich in sieben Tagen mehr als verdoppelt. Mehr als 900 Infizierte waren es zuletzt, mindestens 26 wurden vom Virus getötet, das mit dem Sarserreger verwandt ist. Gegen Ende der Woche wurde bekannt, dass auch zwei Menschen außerhalb der Provinz Hubei, in der nCoV erstmals auftrat, durch das neue Virus starben. Wie hoch die Dunkelziffer ist, das heißt, wie viele unentdeckte Fälle es gibt, lässt sich bislang schwer abschätzen. Je nach Rechenmodell könnte die wahre Zahl der Infizierten bis zu zehn Mal größer sein als die der offiziell diagnostizierten Fälle. Konservativere Schätzungen liegen bei etwa 4000 Infizierten.

Unklar ist auch, wie leicht das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird und wie gefährlich es wirklich ist. Bislang scheint es vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen zur tödlichen Gefahr zu werden. Für Menschen in Europa ist derzeit aber ein anderes Virus weit bedrohlicher. Seit Beginn der Grippesaison im Dezember sind allein in Deutschland mehr als 13 000 Menschen an Influenza-Viren erkrankt, 32 sind daran gestorben.