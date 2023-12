Was Maan D. im Frühjahr dieses Jahres getan hat, darüber bestand im Prozess im Grunde kein Zweifel. Der 27-jährige Syrer hatte vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf, wo sein Fall verhandelt wurde, ein Geständnis abgelegt. Maan D., so steht es in der Anklageschrift, hat am 9. April in Duisburg einen 35-jährigen Mann mit mindestens 28 Messerstichen umgebracht. Neun Tage später stach er dann mit einem Messer in einem Fitnessstudio vier Besucher nieder und verletzte sie schwer.