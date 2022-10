Der Mitarbeiter, der in der Mar-a-Lago-Residenz in Florida beschäftigt war, sollte auf Anordnung des früheren US-Präsident Unterlagen wegräumen. Seine Aussage ist eine der bislang stärksten Indizien für eine mögliche Justiz-Behinderung.

Ein ehemaliger Angestellter von Donald Trump belastet im Streit über die auf dem Privatanwesen des Ex-Präsidenten beschlagnahmten Regierungsunterlagen seinen ehemaligen Arbeitgeber schwer. Trump habe ihn darum gebeten, Kisten mit Unterlagen in seinem Haus in Florida wegzuräumen, nachdem der ehemalige US-Präsident eine Aufforderung zur Rückgabe der teils als geheim eingestuften Dokumente erhalten habe, schreibt die Washington Post. Der Mitarbeiter, der in Trumps Mar-a-Lago-Residenz beschäftigt war, habe mit dem Justizministerium kooperiert und sei mehrfach von Bundesbeamten befragt worden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Zeuge habe zunächst bestritten, mit sensiblen Dokumenten hantiert zu haben, habe aber in späteren Gesprächen mit den Beamten zugegeben, auf Trumps Bitte hin die Kisten bewegt zu haben, hießt es in dem Bericht weiter. Die Aussage des Kronzeugen ist eine der bislang stärksten Belege für eine mögliche Behinderung der Justiz durch den ehemaligen republikanischen Präsidenten.

Trumps Sprecher Taylor Budowich sagt, die Regierung von US-Präsident Joe Biden setze die Strafverfolgung als Waffe gegen Trump ein. "Jedem anderen Präsidenten wurde Zeit und Respekt in Bezug auf die Verwaltung von Dokumenten gewährt, da der Präsident die ultimative Autorität hat, Aufzeichnungen zu kategorisieren und zu entscheiden, welche Materialien klassifiziert werden sollten", so Budowich. Das Justizministerium habe "irreführende und falsche Informationen" an die Medien weitergegeben.

Anfang August hatte die Bundespolizei Trumps Villa im US-Bundesstaat Florida durchsucht. Das FBI beschlagnahmte diverse Verschlusssachen, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Dieses Material hätte dem Gesetz nach eigentlich an das Nationalarchiv übergeben werden müssen. Unter den Tausenden Unterlagen, die in Florida sichergestellt wurden, waren rund 100 als geheim gekennzeichnete Dokumente, um die es nun vor Gericht geht. Trump, der eine erneute Präsidentschaftskandidatur erwägt, hat dazu inzwischen das Oberste US-Gericht eingeschaltet. Die Untersuchung der Dokumente ist eines von mehreren rechtlichen Problemen, mit denen sich der Ex-Präsident konfrontiert sieht.