Durchsuchung in Florida

Donald Trump kommt aus dem Trump Tower in New York

Von Juri Auel

Bei der Razzia auf einem Anwesen des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat das FBI nach Angaben des US-Justizministeriums streng geheime Dokumente beschlagnahmt. Zudem erklärte das Ministerium, dass es Trump verdächtigt, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben.

Den Angaben zufolge stellten FBI-Beamte bei der Durchsuchung des Anwesens Mar-a-Lago in Florida in dieser Woche elf als vertraulich gekennzeichnete Dokumentensätze sicher. Darunter seien einige mit der höchsten Geheimhaltungsklasse "Top Secret" gekennzeichnete Unterlagen gewesen.

Unterdessen stimmte Trump der Veröffentlichung des Durchsuchungsbeschlusses zu. CNN zufolge ermittelt das US-Justizministerium auch wegen des Verdachts der Behinderung der Justiz und des kriminelles Umgang mit Regierungsunterlagen. Offenbar waren unter den Dokumenten auch solche, die ihrer Geheimhaltungsstufe zufolge sensible, geheimdienstliche Informationen enthalten. Die Washington Post hatte vorab berichtet, dass die Ermittler auch auf der Suche nach Dokumenten zu Atomwaffen gewesen sein sollen.

US-Nationalarchiv widerspricht Trump

Nach der Trump-Razzia in Florida waren Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden teils heftig kritisiert worden. Es wuchs auch die Sorge vor gewaltsamen Übergriffen. "Gewalt gegen Strafverfolgungsbehörden ist keine Lösung - egal, worüber oder auf wen jemand wütend ist", hatte FBI-Direktor Christopher Wray am Mittwoch in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska gesagt.

Das US-Nationalarchiv wies inzwischen Behauptungen Trumps zurück, wonach dessen Vorgänger Barack Obama nach seinem Ausscheiden Geheimdokumente behalten habe. Gemäß den rechtlichen Vorgaben habe das Nationalarchiv nach Obamas Ausscheiden aus dem Amt 2017 "die ausschließliche rechtliche und physische Verwahrung der Obama-Präsidialunterlagen übernommen", teilte die staatliche Einrichtung mit. Etwa 30 Millionen Seiten nicht-geheimer Unterlagen würden im Raum Chicago aufbewahrt. Verschlusssachen würden in Washington verwahrt.