Was man früher allenfalls in anderen Ländern für möglich und ärgerlich hielt, begegnet einem heute auch in vielen Teilen Deutschlands. Polizeidienststellen in miserablem Zustand; nicht verbeamtete Lehrer, die sich im Sommer arbeitslos melden müssen; immer mehr Zehnjährige, die nicht schwimmen lernen, weil das nahegelegene Schwimmbad längst geschlossen hat. Deutschland hält sich für ein modernes, zukunftsfestes Land. Es gibt jedoch immer mehr Anlass für Zweifel, ob dieses Selbstbild noch stimmt.