In Berlin versammeln sich die ersten Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren - bislang friedlich. Die Polizei kündigt an, man werde "zügig räumen", sollten sie sich nicht an das Abstandsgebot halten.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Bereits vor acht Uhr am Morgen strömen Hunderte Menschen auf die Straße unter den Linden und auf die Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor. An der startet am späten Vormittag der Demonstrationszug von "Querdenken 711" in Richtung Siegessäule, wo gegen 15:30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Es sind junge und alte Leute, die sich auf den Weg gemacht haben, Männer und Frauen. Ein junger Mann zieht einen Bollerwagen hinter sich her, darauf ein Plakat: "Hannover wacht auf". Eine Frau schwenkt eine Regenbogenfahne. Auf einem Auto, das aussieht wie ein Polizeiwagen, steht "Friedensfahrzeug".

Wären da nicht die zwei älteren Männer mit der Reichsflagge neben einem Kleinlaster, wirkte es hier mehr wie die Vorbereitung auf ein Happening als auf eine Demonstration.

Mitten in der Nacht, um drei Uhr, hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) das "Go" für die Veranstaltung gegeben. Es war das Ende eines juristischen Scharmützels zwischen dem Land Berlin und den Anti-Corona-Demonstranten von "Querdenken 711". Nachdem die Versammlungsbehörde am Mittwoch den Protestzug verboten hatte, hatten die Veranstalter aus Stuttgart, Vorwahl 0711, dagegen einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht, das diesem am Freitagnachmittag stattgegeben hatte. Dagegen legte wiederum die Polizei Berlin Beschwerde ein - die nun die Richter am OVG nach einer Nachtsitzung abgelehnt haben.

Wegen fehlender Abstände: Polizei macht Masken zur Auflage

Der Beschluss ist eine Niederlage für das Land Berlin, vor allem aber für Innensenator Andreas Geisel (SPD). Er hatte das Verbot der Demonstration vehement verteidigt. Doch die Richter zerlegten die Begründung des Verbots geradezu: Das Gericht sah keine "unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit" durch die Sympathisanten von "Querdenken 711". Das Tragen von Masken, das diese ablehnen, sei nicht obligatorisch - so lange die Sicherheitsabstände eingehalten würden. Außerdem gaben die Richter den Veranstaltern noch ein paar Sicherheitsanweisungen mit auf die Demo. Die Polizei kündigte nun an, man werde "zügig räumen", sollten sich die Teilnehmer nicht an den Infektionsschutz halten.

Am Vormittag verschärfte die Berliner Polizei dann den Kurs: Weil die Demonstranten die Sicherheitsabstände offenbar nicht einhielten machten sie Masken zur Auflage: "Die Teilnehmenden der Demo, die von Unter d. Linden über Friedrichstr., Alex, Leipziger Pl. zum Brandenburger Tor laufen will, wurden mehrfach vergeblich aufgefordert, die Abstände einzuhalten. Daher wird nun von unserem Einsatzleiter das Tragen des MNS zur Auflage gemacht.#b2908" schrieben die Beamten bei Twitter.

Das Gericht gebe den Versammlungsteilnehmern "eine zweite Chance zu zeigen, dass sie sich an die Auflagen halten", kommentierte Geisel die Entscheidung. Er erwarte von den Menschen, die in Berlin demonstrieren, "dass sie alles für den Infektionsschutz tun. Und dass sie es friedlich tun." Große Sorge bereite ihm "nach wie vor die europaweite Mobilisierung unter Rechtsextremisten".

Denn noch problematischer als Tausende Corona-Gegner, die gegen die Hygienevorschriften verstoßen, sind für die Sicherheitsbehörden die Gruppierungen, die sich im Sog von "Querdenken 711" bewegen. So haben AfD-Funktionäre dazu aufgerufen, am Wochenende in der Hauptstadt auf die Straße zu gehen, dazu die gesamte rechtsextreme Szene: Identitäre Bewegung, NPD, Dritter Weg. Nach Angaben der Polizei haben deren Anhänger auch in Spanien, Frankreich oder Belgien mobilisiert.

"Sturm auf Berlin", auch unter Einsatz von Waffen

Vor allem die Reaktionen bei Rechtsextremisten, Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern auf das vorläufige Verbot der Versammlungen schockieren die Sicherheitsbehörden. In den sozialen Medien war zum "Sturm auf Berlin" aufgerufen worden, in einigen Fällen wurde der Einsatz von Waffen gefordert.

Dass die Rechtsextremen es ernst meinen mit Ihrer Präsenz, bewiesen sie am Freitagabend bei der ersten Versammlung rund um das Brandenburger Tor. Führende Köpfe der Szene zeigten sich dort neben Teilnehmern aus friedlichen Szenen. Innensenator Geisel und die Polizei hatte deshalb die Demonstranten immer wieder ermahnt, sich nicht mit den Rechtsextremen gemein zu machen. Berlins stellvertretender Polizeipräsident Marco Langner warnte vor einigen erheblich aggressiven Demonstranten: "Diese offen formulierte Gewaltbereitschaft gegen den Staat stellt für uns eine neue Dimension dar." Die demonstrationserfahrene Polizei in Berlin sei jedoch bereit, an diesem Wochenende für Sicherheit zu sorgen: 3000 Beamte auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei stünden bereit. Dazu schweres Gerät wie Wasserwerfer und insgesamt neun Kilometer Absperrgitter.