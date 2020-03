Viele Niederländer mögen sich in diesen Tagen wie unfreiwillige Teilnehmer eines hochriskanten Experiments fühlen. Denn ihre Regierung macht es bei der Bekämpfung des Coronavirus anders als die anderen. Sie hängt offiziell der Theorie der "Herden"- oder "Gruppenimmunität" an. Demnach soll sich der widerstandsfähige Teil der Bevölkerung möglichst umfassend anstecken, um dann eine Art "Schutzmauer" für die Alten und Schwachen zu bilden. "Wir können die Ausbreitung des Virus verlangsamen und gleichzeitig eine kontrollierte Gruppenimmunität aufbauen", sagte Premier Mark Rutte am Montag in seiner Ansprache an die Nation.

Das Konzept stammt aus Großbritannien, Patrick Vallance, der wissenschaftliche Berater der britischen Regierung, vertritt es energisch. Auch Premier Boris Johnson hing ihm zunächst an, ist nach massiver Kritik aber auf Distanz gegangen. Rutte hingegen stellt die Idee als herrschende wissenschaftliche Meinung dar, was allenfalls für den Kreis seiner Berater zutrifft. Als stärkster Befürworter gilt Jaap van Dissel, oberster Virologe am Reichsinstitut für Volksgesundheit und Umwelt. "Der Gedanke ist: Wir wollen das Virus kontrolliert unter jenen sich verbreiten lassen, die damit wenig Probleme haben", sagte van Dissel im Fernsehen.

Die konkrete Folge ist, dass die Niederlande laschere Maßnahmen verfügen als die Nachbarn und sich mehr oder weniger auf "nudging" beschränken, also Appelle. Mehr als 100 Menschen sollen sich nicht versammeln, Bars und Restaurants müssen schließen, man fordert zum Händewaschen auf. Aber: keine Ausgangssperren oder Ähnliches. Den Plan, auch Schulen offen zu lassen, musste die Regierung am Wochenende nach Kritik schnell fallenlassen.

Dass Genesene immun sind, ist noch nicht erwiesen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält den Ansatz für gefährlich. Zum einen beruht er auf der Annahme, dass infizierte Patienten nach der Genesung immun sind. Das ist noch nicht erwiesen. "Wir wissen nicht genug über die Logik dieses Virus", sagt WHO-Sprecherin Margaret Harris. Zum anderen könnte die Lage in den Krankenhäusern ohne gravierende Maßnahmen außer Kontrolle geraten. Die Niederlande haben derzeit etwas mehr als 1000 Intensivbetten bei einer Bevölkerung von 17 Millionen (Deutschland hat rund 28 000 Intensivbetten). Es könne zu "italienischen Zuständen" kommen, warnt Mikrobiologe Roel Coutinho. Für den Aufbau von Gruppenimmunität müssten mindestens 60 Prozent infiziert sein. Immunologen errechnen daraus die Zahl von 40 000 bis 80 000 niederländischen Corona-Toten.

Mit der Idee der Herdenimmunität will der Rechtsliberale Rutte monatelange Ausgangsbeschränkungen vermeiden, vor allem aber die wirtschaftlichen Kosten der Krise eindämmen. Das kommt gut an in einem Land, das wie Großbritannien eher utilitaristisch-pragmatisch denkt. Der Preis dafür, einige alte Menschen vor frühzeitigem Tod zu bewahren, sei außerordentlich hoch, sagte der Risiko-Experte Ira Helsloot in der Volkskrant: "In den Niederlanden gilt die Faustregel: Eine Investition von 60 000 Euro für ein gewonnenes gesundes Lebensjahr ist in Ordnung. Und wenn es teurer wird? Dann sind die Kosten größer als der Nutzen, einfach weil der Gesundheitszugewinn vergleichsweise gering ist."

Das Problem ist auch politisch relevant. Denn während Vertreter anderer Parteien Rutte loben und es auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und den großen Zeitungen überraschend ruhig bleibt, kommt ernsthafte Kritik nur von Rechtsaußen: in Gestalt des Islamkritikers Geert Wilders und des Nationalisten Thierry Baudet. "Wir müssen sofort aufhören mit der wahnsinnig schlechten Idee der Gruppenimmunität", twitterte Wilders am Mittwoch. "Sie führt zu vielen, vielen Kranken und Toten."

Auch Baudet ruft eindringlich zur Umkehr auf und sieht das Land in einer "Führungskrise". Zwar hat es einen üblen Beigeschmack, wenn er - als überzeugter Leugner des Klimawandels, der wissenschaftliche Autorität sonst nach reinem Gutdünken zitiert - auf zweifelnde US-Experten und einen Artikel in der liberalen Washington Post verweist. Oder wenn er - als Ultranationalist, der den Austritt aus der EU fordert - warnt, "dass die Niederlande international isoliert sein könnten, weil wir uns als eines von wenigen Ländern vorab auf Gruppenimmunität festlegen und damit langfristig ein Brandherd bleiben".

Langfristig - oder eher bald - könnte die Realität den Warnern aber Recht geben. Dann müsste die Regierung einen Irrtum eingestehen, der möglicherweise zu Tausenden vermeidbaren Toten geführt hat. Die politischen Folgen würden sich nicht auf ein paar zusätzliche Wählerstimmen für Rechtsaußen beschränken.