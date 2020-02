Ausverkauf der Angst: In einem Baumarkt in Hannover hängen nur noch teurere Atemschutzmasken im Verkaufsregal. Die günstigeren Varianten sind aktuell offensichtlich sehr begehrt.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Die Zahl der bekannten Infektionsfälle stieg bis Freitagvormittag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf insgesamt 53. Im Laufe des Tages erhöhte sich die Zahl weiter auf mindestens 65. Darunter sind aber auch Patienten, die schon Ende Januar erkrankten und inzwischen wieder genesen sind. Infektionsschwerpunkte sind weiterhin Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch in Bayern, Hessen und Hamburg wurden Infektionen gemeldet.

In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, die Kanzlerin habe sich ausführlich mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) beraten. Ziel sei es, die Ausbreitung des Virus einzudämmen beziehungsweise zu verlangsamen, und alles zu tun, damit alle Infizierten die erforderliche Behandlung bekämen. Am Nachmittag kam der Krisenstab zusammen; zum Redaktionsschluss war das Treffen noch nicht beendet. Ein Thema sollte sein, wie mit Großveranstaltungen umgegangen wird. Im Fokus steht die Tourismusmesse ITB, die eigentlich am Mittwoch in Berlin eröffnen soll. Ob Veranstaltungen abgesagt würden, sei die Entscheidung der örtlichen Behörden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums.

Allerdings wollte der Krisenstab am Freitag einen Prinzipienkatalog beraten, wie Großveranstaltungen zu bewerten seien. Der Stab habe "den Anspruch, Handlungsorientierung zu geben", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Aus Regierungskreisen hieß es, lege man diesen Katalog an, könne die Entscheidung nur lauten, die ITB abzusagen.

Die gute Nachricht: Der Zustand eines besonders schwer Erkrankten hat sich stabilisiert

Eine gute Nachricht kam aus dem Uniklinikum Düsseldorf: Der Zustand des 47-jährigen Unternehmers aus Gangelt im Kreis Heinsberg, der seit Tagen um sein Leben ringt, hat sich etwas stabilisiert. Er leide aber weiter unter einer schweren Lungenentzündung. Der Mann war seit Rosenmontag der erste bestätigte Covid-19-Infizierte des bevölkerungsreichsten Bundeslandes.

Von den 35 bisher bestätigten Corona-Fällen in Nordrhein-Westfalen werden aber nur zwei Infizierte isoliert im Krankenhaus behandelt: Der Unternehmer, geschwächt durch eine kürzlich überstandene Chemotherapie, und seine 46 Jahre alte Ehefrau, die als Erzieherin in Gangelt arbeitete. Die beiden und weitere Infizierte hatten am 15. Februar eine Karnevalssitzung in Gangelt-Langbroich besucht. Die beiden Kinder des Paares haben sich nicht infiziert. Die anderen 33 Infizierten aus NRW kurieren ihre leichten Grippesymptome in häuslicher Quarantäne aus, ein Klinikaufenthalt sei bisher nicht erforderlich, hieß es von den Behörden.

Von den 35 Infizierten, die alle Verbindungen zum örtlichen Karneval hatten, stammt ein Großteil aus Gangelt selbst. Bei einem Infizierten handelt es sich um einen Arzt aus einer Mönchengladbacher Klinik, weshalb dort 35 Mitarbeiter und Patienten unter Quarantäne stehen. Weil ein anderer Infizierter Mitarbeiter der Unternehmensberatung Ernst&Young ist, wurden die Mitarbeiter der Düsseldorfer und der Essener Niederlassung aufgefordert, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben.

Im Kreis Heinsberg, wo Gangelt liegt, standen am Freitag etwa 1000 Menschen unter Quarantäne, eine Vorsichtsmaßnahme, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Die häusliche Isolation für die etwa 300 Karnevalisten, die am 15. Februar in Gangelt gefeiert hatten, und ihre Familien endet an diesem Samstag. Wer bis dahin keine Symptome hat, könne wieder am öffentlichen Leben teilnehmen, sagte ein Kreis-Sprecher. 65 Kindergartenkinder aus Gangelt, in dem eine Infizierte arbeitete, und deren Eltern warten noch in Quarantäne auf ihre Testergebnisse.

Das Coronavirus aufhalten bis die Grippewelle abflacht

In Baden-Württemberg ist die Zahl der bekannten Fälle am Freitag auf zwölf gestiegen. Die Gesundheitsämter bemühen sich weiter darum, die Infektionsketten zu unterbrechen, indem sie Kontaktpersonen identifizieren und in häusliche Quarantäne schicken. Auch hier ist ein Arzt betroffen, weshalb an der Uniklinik Tübingen zwölf weitere Mediziner zu Hause bleiben. Im Kreis Böblingen sagte die CDU eine Versammlung zur Wahl ihres örtlichen Landtagskandidaten ab, weil einer der Bewerber zu den Infizierten gehört, wie die Böblinger Zeitung berichtete.

Man wolle versuchen, die Krankheit mindestens so lange aufzuhalten, bis die Grippewelle abgeflacht ist, sagt Stefan Ehehalt, Leiter des Gesundheitsamtes in Stuttgart. Weil im Südwesten am Wochenende die Faschingsferien enden, bereitet er sich auf Rückkehrer aus den Gebieten in Italien vor, die vom Robert-Koch-Institut offiziell als Risikogebiete eingestuft werden. Ihnen wird vom Stuttgarter Gesundheitsamt "dringend empfohlen", zwei Wochen zu Hause zu bleiben. Dieselbe Empfehlung gibt das Kultusministerium des Landes für Schulkinder.

Zum Problem könnte werden, dass sich in der Bevölkerung Hysterie entwickelt und einzelne Infizierte sogar angefeindet werden. "Es ist ganz wichtig, dass die Leute nicht stigmatisiert werden", betont Ehehalt. Denn nur kann könne die Infektionskette unterbrochen werden.