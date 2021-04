Von Christina Kunkel, München

Es ist 22.30 Uhr an diesem Samstagabend in München, Anfang Februar, U-Bahn-Station Theresienwiese. Der gesamte Bahnsteig: leer. In der einfahrenden Bahn: kein einziger Passagier. Eine derartige Situation hat es vor der Corona-Pandemie wohl nie gegeben. Auch in Lockdown-Zeiten wirkt das Szenario gespenstisch, doch es lässt sich erklären: In Bayern galt zu diesem Zeitpunkt eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Nur in Ausnahmefällen war es erlaubt, in dieser Zeit die eigene Wohnung zu verlassen.