Ohne gültigen Test im Büro? In Österreich müssen Mitarbeiter künftig 500 Euro Strafe zahlen, wenn sie erwischt werden.

Von Angelika Slavik, Berlin

Es ist erst ein paar Tage her, da verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), es sei seiner Meinung nach an der Zeit, die "epidemische Lage nationaler Tragweite" zu beenden. Spahn argumentierte mit dem Impffortschritt: Die Gefährdung für die Geimpften sei gering, das Risiko einer Überlastung des Gesundheitssystems nur mehr moderat. Doch nun scheint die Entwicklung der Corona-Lage im Land der Argumentation des Ministers zuwiderzulaufen - am Freitagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit eine Inzidenz von 95,1.