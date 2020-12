Corona und Wirtschaft: Was hätte die Politik besser machen können?

Die Rettungspolitik der Regierung in der Corona-Pandemie wird von einer Mehrheit der Bürger und Ökonomen begrüßt. Doch die Krisenmanager in der Politik könnten Fehler vermeiden, wenn sie mehr Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen hätten, kommentiert SZ-Autor Marc Beise.