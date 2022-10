Kalifornien war der erste Bundesstaat der Vereinigten Staaten, der zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs seine Bürger anwies, zu Hause zu bleiben. Nun soll der Ausnahmezustand am 28. Februar 2023 beendet werden, drei Jahre nach Beginn der raschen Ausbreitung der Pandemie in den USA. "Dieser Zeitplan verschafft dem Gesundheitssystem die nötige Flexibilität, um einen möglichen Ansturm nach den Feiertagen im Januar und Februar zu bewältigen, und gibt den staatlichen und lokalen Partnern die nötige Zeit, sich auf die Beendigung des Ausnahmezustands vorzubereiten", sagte Gouverneur Gavin Newsom am Montag in einer Erklärung.

Newsom, ein Demokrat, der sich im November zur Wiederwahl stellt, rief wegen des Coronavirus-Ausbruchs am 4. März 2020 erstmals den Notstand aus. Das stärkte seine Befugnisse, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, zum Beispiel mit der Möglichkeit, Verträge für medizinisches Material ohne Ausschreibungen zu vergeben und Krankenhäuser und Gesundheitszentren anzuweisen, Covid-Patienten Priorität einzuräumen. Als die Anzahl der Fälle der Omikron-Variante Anfang des Jahres zurückging, kündigte Newsom eine neue Phase im kalifornischen Kampf gegen Covid an, die sich darauf konzentriert, das Virus als ständiges Risiko zu bewältigen und sich auf künftige Ausbrüche vorzubereiten.

Der Plan umfasst die Überwachung des Abwassers, um neue Infektionen und Varianten zu erkennen, und den Aufbau eines Arsenals von Tests, Masken und Impfstoffen, die dem Staat zur Verfügung stehen, falls es zu einem weiteren Ausbruch kommt.

Mehr als 95 000 Menschen sind in dem Bundesstaat bislang an Covid-19 gestorben. Die Anzahl der Fälle ist seit dem Höchststand im Januar jedoch stark zurückgegangen. Die Infektionsrate in Kalifornien liegt aktuell bei 7,5 Fällen pro 100 000 Menschen in sieben Tagen.

Newsom sagte, seine Regierung werde versuchen, zwei Gesetzesänderungen zur Kontrolle des Virus beizubehalten, darunter die Erlaubnis für Krankenschwestern, Covid-Behandlungen durchzuführen, und für Laborpersonal, ausschließlich Tests durchzuführen.

Die Regierung Biden erklärte in der vergangenen Woche, dass der Gesundheitsnotstand in den USA wegen Covid weitere 90 Tage andauern wird. Die Republikaner im Kongress haben die Regierung gedrängt, ihre Notstandsbefugnisse aufzugeben, nachdem Präsident Joe Biden im September erklärt hatte, die Pandemie sei "vorbei".