Welchen Anteil hat die Feiergeneration an den steigenden Infektionszahlen? Strandparty am vergangenen Wochenende an der Mittelmeerküste bei Rom.

Von Kathrin Zinkant

Zahlen sollen Klarheit bringen, doch gerade in der Corona-Krise produzieren sie fleißig Missverständnisse. Das gilt auch für die sehr schlichte Zahl, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag in den Raum warf. Sie lautet 34 und bezeichnet das Durchschnittsalter der Neuinfizierten in Deutschland. Es liegt so niedrig wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Deutschland. Anfang April betrug das mittlere Alter eines neuen Falls noch 52 Jahre. Und schon steht die Frage im Raum: Treiben jetzt die jungen Leute die zweite Welle an?