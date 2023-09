Ein an aktuelle Corona-Varianten angepasster Impfstoff der Firma Biontech soll von der Woche vom 18. September an erstmals in den Praxen zu bekommen sein. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch. Bestellungen dafür können Praxen nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis kommenden Dienstag bei Apotheken einreichen.

Es handelt sich um ein auf die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasstes Präparat, das besser vor aktuell kursierenden Varianten schützen soll. Für den angepassten Impfstoff des Herstellers Moderna gebe es dagegen noch keine Zulassung. Wenn sie vorliege und sich Moderna entscheide, ihn im Rahmen der Regelversorgung anzubieten, werde der Impfstoff auch von der Krankenkasse bezahlt, wenn Ärzte ihn aufgrund der Empfehlung der Ständigen Impfkommission verordnen.