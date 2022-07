Corona-Maßnahmen: Was hat's gebracht?

Lockdown, Masken, 3G-Nachweis: Was hat funktioniert, was nicht? Das sollte ein Ausschuss klären. Warum die Ergebnisse ernüchternd sind.

Von Christina Berndt und Franziska von Malsen

Sommer drei mit dem Coronavirus, der erste General-Lockdown liegt zweieinviertel Jahre und einige Virus-Varianten zurück. Von allgemeiner Maskenpflicht bis Impfnachweis: Die meisten Maßnahmen kommen einem ziemlich lang her vor. Und die wenigen, die es noch gibt, laufen Ende September erstmal aus, da endet das Infektionsschutzgesetz in seiner aktuellen Fassung. Was kommt dann?

Um das möglichst gut vorzubereiten, hat die Bundesregierung einen Sachverständigenausschuss beauftragt. Der sollte beurteilen: Welche Corona-Maßnahme hat wie gut geholfen? Und welche nicht? Über die Ergebnisse und was von ihnen zu halten ist, spricht die promovierte Immunbiologin Christina Berndt.

Und sie sagt: "Tatsächlich sind wir noch nie besonders gut aufgestellt gewesen in Deutschland bei Daten und vor allem nicht bei Daten und Gesundheit." Das liege auch daran, dass der Datenschutz hier sehr, sehr stark sei, sagt Berndt, "das ist ja auch was Positives". Aber es stünde dann eben umgekehrt einer vernünftigen Evaluierung auch im Weg.

Moderation, Redaktion: Franziska von Malsen

Redaktion: Tami Holderried, Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Imanuel Pedersen