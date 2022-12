Ein Einwohner wartet am Donnerstag in einer Pekinger Klinik auf Behandlung.

Von Lea Sahay

Nicht einmal zwanzig Minuten soll es dauern, dann erhalten die Patienten ihre Medikamente. Das berichtete das Staatsfernsehen am Mittwochabend in einem Beitrag über behelfsmäßige Fieberkliniken in Peking. Zu sehen ist eine fast menschenleere Turnhalle im Stadtzentrum, in der Rettungszelte aufgebaut wurden. Nur einige scheinbar gesunde Menschen stehen an, um Medikamente abzuholen.