Der jüngste Präsident in der Geschichte Chiles

"Es geht darum, was man tut, und nicht darum, wie man aussieht" - . Gabriel Boric Anfang Januar.

Er ist 36 Jahre alt, trägt nie Krawatte und wird von vielen jungen Menschen als Held gefeiert: Gabriel Boric tritt das Amt des chilenischen Präsidenten an. Und es gibt so einiges, das erahnen lässt, welche Zeitenwende dem Land bevorsteht.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Da wäre zum Beispiel die Sache mit der Krawatte: Wenn Chiles neuer Präsident Gabriel Boric an diesem 11. März sein Amt antritt, wird es eine Zeremonie geben, nicht irgendwo natürlich, sondern im Ehrensaal des Kongresses. 500 geladene Gäste, ausländische Regierungschefs, illustre Würdenträger: Ein Staatsakt im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch wenn keine Zweifel daran bestehen, dass Boric all dies mit Ernst und Würde absolvieren wird, so wird vermutlich dennoch etwas fehlen: die Krawatte.