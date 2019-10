Seit Tagen demonstrieren Menschen in Chile - es kommt zu Krawallen und Ausschreitungen.

Die chilenische Regierung hat die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels (APEC) im November abgesagt. Staatschef Sebastián Piñera begründete dies am Mittwoch mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land. "Das ist eine sehr schwierige Entscheidung gewesen. Eine Entscheidung, die sehr schmerzhaft ist, weil wir wissen, wie wichtig der Klimagipfel und die APEC-Konferenz für Chile und die Welt sind", sagte Piñera.

Seit rund zwei Wochen kommt es immer wieder zu teils gewaltsamen Demonstrationen gegen die Regierung. Am vergangenen Freitag gingen mehr als eine Million Menschen in der Hauptstadt Santiago de Chile auf die Straße, um tiefgreifende soziale Reformen zu fordern.

Es kommt immer wieder zu Plünderungen, Vandalismus und zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizisten, die Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer einsetzen. Tausende wurden bisher festgenommen, 20 Menschen sind gestorben. Es ist unklar, wie viele durch Polizei oder durch Plünderer umkamen.

Zuerst hatten sich die Proteste gegen die Erhöhung der Nahverkehrspreise in der Hauptstadt gerichtet. Von Santiago breiteten sich die Proteste schnell in andere Teile des Landes aus, ein genereller Unmut über hohe Lebenshaltungskosten und ungleiche Wohlstandsverhältnisse bringt die Menschen auf die Straße. Staatschef Piñera nahm zwar die Preiserhöhungen zurück, kündigte ein Maßnahmenpaket an und baute die Regierung um. Er tauschte sieben Minister aus und verjüngte das Kabinett deutlich. Die Demonstranten kritisierten das aber als unzureichend.