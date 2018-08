27. August 2018, 16:59 Uhr Chemnitz Kretschmer nennt rechtsextreme Stimmungsmache "widerlich"

Sachsens Ministerpäsident Kretschmer verurteilt die rechtsextreme Stimmungsmache in Chemnitz und verspricht Aufklärung der Geschehnisse.

Auf dem Stadtfest war ein Mann nach einer Messerstecherei ums Leben gekommen, inzwischen wurde Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Syrer und einen 23-jährigen Iraker erlassen. Am Sonntag war es zu rechtsextremen Ausschreitungen gekommen.

Für den Nachmittag wird ein Statement von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) und der Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel erwartet.

Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat nach den Ereignissen in Chemnitz Hetze und Selbstjustiz angeprangert. "Es ist widerlich, wie Rechtsextreme im Netz Stimmung machen und zur Gewalt aufrufen. Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird", schrieb er Montagnachmittag auf Twitter.

Es ist widerlich, wie Rechtsextreme im Netz Stimmung machen und zur Gewalt aufrufen. Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird. (SK) — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) 27. August 2018

Polizei und Justiz arbeiteten mit Hochdruck an der Aufklärung der tragischen Geschehnisse. "Ein Mensch hat dabei sein Leben verloren. Zwei weitere sind schwer verletzt. Der Sachverhalt muss umfassend aufgeklärt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden." Dazu brauche man ein umfassendes Bild von den Geschehnissen und keine Mutmaßungen, Spekulationen und Gerüchte.

Jagdszenen auf Ausländer

In der Nacht zum Sonntag war ein Mann auf dem Stadtfest in Chemnitz ums Leben gekommen, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Am Montag erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Iraker und einen 23-jährigen Syrer wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Die beiden sind nach Auffassung der Ermittler dringend verdächtig, in der Nacht zum Sonntag nach einem Streit ohne Grund mehrfach mit einem Messer auf einen 35-Jährigen eingestochen zu haben. Der Mann starb im Krankenhaus.

Am Sonntag gingen nach Aufrufen in sozialen Netzwerken etwa 800 Demonstranten auf die Straße, darunter viele Rechtsextreme. Dabei soll es auch Jagdszenen auf Ausländer gegeben haben, berichten Augenzeugen. Teilnehmer der Proteste bewarfen zudem die Polizei mit Flaschen.

Für Montagabend kündigten linke und rechte Gruppen weitere Demonstrationen in Chemnitz an. Die Polizei ist mit verstärkten Kräften im Einsatz. Für den Nachmittag wird ein Statement von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) und der Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel erwartet.