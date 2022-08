Gastbeitrag von Volodymyr Abaschnik, Charkiw

Um 02.51 Uhr gab es zuerst drei Explosionen in dem Charkiwer Stadtbezirk Nova Bavaria, dann wenige Minuten später noch vier weitere Explosionen in den Stadtbezirken Slobidskyj und Kyivskyj. In dieser Nacht seien es sieben russische Flugabwehrraketen vom Typ S300 gewesen, die aus dem benachbarten russischen Belgorod abgefeuert wurden, teilte Oleh Synehubow, der Leiter der Charkiwer Militärverwaltung, einige Stunden später mit. Diesmal wurden ein Heim für gehörlose Patienten und zwei Gebäude der Universität Charkiw zerstört. Eine Hauptheizungsleitung, eine Zahnklinik, eine Bäckerei und ein Kosmetiksalon wurden beschädigt.