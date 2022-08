Von Nele Pollatschek

"Aber irgendwas muss man doch tun." "Aber sowas nützt doch nichts." "Aber was machen wir denn sonst?" "Aber sowas machen wir nie!" "Doch, wir machen das jetzt!".

So aber wahrscheinlich doch wieder ganz anders könnte es geklungen haben, als die Redaktionskonferenz der "ARD-Tagesthemen" beschlossen hat, am einunddreißigsten Unabhängigkeitstag der Ukraine, nach einem halben Jahr Krieg, eine Live-Sendung aus Kiew zu machen. Vielleicht, so spekuliert der Zuschauer, war es die Moderatorin Caren Miosga selbst, die sich durchsetzte. Immerhin, so steht es auf Wikipedia, hat Miosga "russische Wurzeln". Immerhin hat sie Slawistik studiert. Immerhin war sie Reiseleiterin in Sankt Petersburg. Immerhin war sie Sängerin der Schlagerband Kurt und die Dillenberger. Wobei letzteres wahrscheinlich nicht zu der Entscheidung beigetragen hat, der Rest aber schon - vielleicht. Das sind Spekulationen. Weil es ja schon befremdlich ist, wenn die "Tagesthemen" tun, was "Tagesthemen" sonst eben nie tun, das muckelige ARD-Studio verlassen um auf Reise zu gehen.

Wobei "nie" stimmt nicht, darauf hat Miosga in der rein spekulativen Redaktionskonferenz vielleicht bestanden, denn die "Tagesthemen" waren schon mal unterwegs. 1996 ging es in die damals noch unverbrauchten Bundesländer. An die Ostsee ging es. Nach Warnemünde und Rheinsberg. Es ging um Arbeitslosigkeit, den Wismarer Gewerbekreis, Kurt Tucholsky und die Frisur von Sabine Christiansen. Und irgendwie klingt das alles lustiger als so eine Kriegssondersendung, der man nicht mal vorwerfen kann, dass es sich um reine Symbolpolitik handelt, sie weiß es ja selbst.

"Heute feiert die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag. Mitten im Krieg. Seit genau sechs Monaten stellt Wladimir Putin auf barbarische Weise diese Unabhängigkeit in Frage, und gerade weil sich unsere Aufmerksamkeit in Deutschland nach einem halben Jahr dieses Konflikts wieder unseren eigenen Sorgen zuzuwenden scheint, sind wir hier hergefahren." So beginnt Miosga diese "ungewöhnliche Ausgabe der Tagesthemen". Und ein kleiner Vorwurf schwingt mit, an die Deutschen, die sich angesichts von Inflation und Gasumlage wieder den eigenen kleineren Nöten zuwenden.

Ein Vorwurf, den Miosga noch einmal wiederholt, als sie im Laufe der Sendung im Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba fragt: "Viele Menschen in Deutschland machen sich Sorgen wegen der Gaspreise und der Lebenskosten. Können Sie nachvollziehen, dass diese Menschen besorgter über ihr eigenes Leben sind und etwas kriegsmüde werden?" Eine Frage, die Kuleba beantwortet, wie ukrainische Außenminister solche Fragen eben beantworten müssen. Verstehen könne er es. Beneide es sogar, denn: "Was hier auf dem Spiel steht, ist das Leben der Menschen. Was in ihrem Land auf dem Spiel steht, ist der Komfort der Menschen."

Und irgendwie denkt man, dass es seltsam ist, wenn eine Nachrichtensendung, die ja nicht live aus den Uiguren-Lagern gesendet wurde, aus Nordkorea, aus dem Kongo, dem Irak oder Guantanamo, jetzt diesen sanften Vorwurf erhebt. Immerhin gehört es ja zum Geschäftsmodell von Nachrichtensendungen, dass Menschen täglich Tagesthemen schauen können und trotzdem ihre Steuererklärung abgeben. Dass Menschen in das unfassbare Leid der Welt schauen um dann weiter an ihrem eigenen Kram zu verzweifeln. So sind Menschen eben, aber irgendwas muss man ja tun.

Also zeigen die Tagesthemen Ukrainer. Valentina zum Beispiel, die die Flucht aus ihrer Heimatstadt nur knapp überlebt hat und jetzt zurückgekehrt ist, um ihre Tochter einzuschulen. Valentina erzählt wie sie geflohen ist. Wie ihre Nachbarn starben. Sie weint. Der Unterricht ihrer Tochter wird digital ablaufen. Das Schulgebäude ist zerbombt. Russische Sprache und Literatur wurde gestrichen, und dabei ist Valentina auf Russisch aufgewachsen. Es werden Bilder gezeigt, wie die kleine Tochter in ukrainischer Tracht durch das zerbombte Schulgebäude läuft. Sie weint, klammert sich an ihre Mutter. Die Inszenierung funktioniert, wie solche Inszenierungen funktionieren, beim Zuschauen wird einem ganz anders. Und das soll es ja, auch wenn man sich fragt, ob es das wert ist: Traumatisierte Mädchen für das deutsche Publikum durch eine zerbombte Schule laufen zu lassen, nur damit sich unsere Aufmerksamkeit für ein paar Minuten wieder ganz der Ukraine widmet, um sich dann ja doch wieder dem eigenen Kram zuzuwenden. Weil Menschen eben so sind.

Dann wird es heroisch. Wolodimir, ein Metallbauer, der vor dem Krieg für seine Familie Buggys baute, mit denen man halsbrecherisch über Hügel heizen kann, die er jetzt umfunktioniert für die Armee. Wenn der Krieg zu Ende ist, erzählt seine Tochter später, will sie alle ukrainischen Soldaten zu ihrer Oma zu Kohlrouladen einladen. Weil Oma so gut kocht und gerne Gäste hat.

Es werden zerstörte russische Panzer auf dem Maidan-Platz gezeigt - dem Platz der Unabhängigkeit. Symbolbilder. Außenminister Kuleba erklärt, er fühle sich, als hätte die Ukraine den Krieg schon gewonnen. Denn nach russischem Plan sollte es die Ukraine jetzt gar nicht mehr geben. Eine Ukrainerin sagt, der Unabhängigkeitstag wäre früher "nur ein staatlicher Feiertag, erst jetzt spüre ich mit ganzem Herzen, dass unsere Ukraine frei und unabhängig ist."

Dann werden die Truppenbewegungen der letzten sechs Monate nochmal auf einer Karte durchexerziert. Irgendwie erinnert einen das ganze an den Jahresrückblick zu Sylvester. Weißt du noch damals, das Stahlwerk in Mariupol? Weißt du noch, wie die russischen Truppen vor Kiew standen? Es ist, als wäre es gestern gewesen und eine Ewigkeit her. Weißt du noch, Cherson? Weißt du noch, Charkiw? Und dann sieht man Wolodimir Selenskij in einer Kirche mit seiner Ehefrau im professionellen Gebet für die Ukraine. (Weißt du noch, Selenskij?)

Außenminister Kuleba spricht über das deutsch-ukrainische Verhältnis, es sei "so aufrichtig wie immer". Am Vortag wurden neue Waffenlieferungen beschlossen. Kuleba könne verstehen, dass sich deutsche Politiker manchmal mit der direkten und ehrlichen Art der ukrainischen Politiker nicht wohl fühlen. (Weißt du noch, Melnyk?). Aber das ist nicht so, weil sie abgestumpft seien, sondern "weil wir endlich gelernt haben, nicht nur zuzuhören, sondern gelernt haben zu sprechen". (Weißt du noch, postkoloniale Theorie?)

Das letzte Wort gehört Valentyna aus Moschtschun. "Ich wünsche mir, dass es endlich aufhört. Alle wünschen das. Ich bin den anderen Leuten nicht böse, das sind auch nur Menschen. Es ist für uns sehr bitter ohne Dach über dem Kopf. Wir möchten, dass nach dem Krieg alles gut wird. Wir möchten doch noch leben." Der Zuschauer möchte das auch. Möchte ihr helfen. Für einen Moment ist man unendlich traurig. Und dann wendet man sich wieder seinem eigenen Kram zu. Valentyna hat Recht mit den Menschen.