In Deutschland hakt es beim Impfen, bei den Tests, in den Schulen, und bei vielem mehr. Aber in der CDU wollen sie "positive Geschichten".

Von Roman Deininger, Andreas Glas, Gianna Niewel und Robert Roßmann

Über viele Monate, eigentlich seit dem vergangenen Sommer, hatte es von allen Seiten immer geheißen, man könne jetzt noch gar nichts sagen, man müsse erst einmal die Landtagswahlen im März abwarten. "Nach den Landtagswahlen", das hatte sich zu einer magischen Wegmarke entwickelt, zum Versprechen des einen Moments, in dem sich der Dunst in der deutschen Politik verziehen und man plötzlich klarsehen würde, in der K- und in sämtlichen anderen Fragen. Und jetzt, nach den Landtagswahlen? Stochern alle weiter im Nebel.