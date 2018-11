18. November 2018, 09:23 Uhr CDU-Politiker Friedrich Merz "Heute verdiene ich rund eine Million Euro brutto"

Friedrich Merz hat erstmals über sein aktuelles Einkommen gesprochen. "Heute verdiene ich rund eine Million Euro brutto", sagte er in einem Interview.

Er verteidigte seine Aussage, wonach er damit zur gehobenen Mittelschicht zähle. Für ihn sei "die gesellschaftliche Mitte nicht eine rein ökonomische Größe".

Der CDU-Politiker und Kandidat für den Parteivorsitz, Friedrich Merz, hat seine umstrittene Aussage verteidigt, er zähle zur gehobenen Mittelschicht. "Für mich ist die gesellschaftliche Mitte nicht eine rein ökonomische Größe", sagte er der Bild am Sonntag. "Ich habe von meinen Eltern die Werte mitbekommen, die die Mittelschicht prägen: darunter Fleiß, Disziplin, Anstand, Respekt und das Wissen, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt, wenn man es sich leisten kann."

Auf die Frage, ob er Millionär sei, hatte Merz in der vergangenen Woche geantwortet, er liege jedenfalls nicht darunter und würde sich zur "gehobenen Mittelschicht zählen". Für diese Aussage hatte der frühere Unions-Fraktionschef, der unter anderem den Aufsichtsrat der Deutschland-Tochter der US-Investmentfirma Blackrock führt, viel Kritik einstecken müssen. Für Mittel- und Oberschicht gibt es keine offizielle Definition.

Am Sonntag äußerte sich Merz nun erstmals zu seinem aktuellen Jahresgehalt. Er habe angefangen mit einem für eine Familie mit zwei Kindern überschaubaren Einkommen eines Referendars, sagte März. "Heute verdiene ich rund eine Million Euro brutto." Wenn er die Begriffe Oberklasse oder Oberschicht höre, denke er allerdings an Menschen, die viel Geld oder eine Firma geerbt hätten und damit ihr Leben genössen. "Das ist bei mir nicht der Fall", sagte Merz.

Der 63-Jährige konkurriert mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und einer Reihe weithin unbekannter Kandidaten um den Parteivorsitz. Eine Entscheidung fällt auf einem Parteitag, der am 7. Dezember in Hamburg beginnt. Merz war bereits zwischen 2000 und 2002 Fraktionschef der CDU, zog sich 2009 aber komplett aus der aktiven Politik zurück und bekleidet seitdem zahlreiche Ämter in der Wirtschaft.