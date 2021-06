Abzug aus Afghanistan:Generation Einsatz

Etwa 160 000 Soldaten der Bundeswehr waren seit Beginn der Mission am Hindukusch. Die Mission hat ein neuen Typus an Soldatinnen und Soldaten hervorgebracht, die sogenannte "Generation Einsatz".

Von Joachim Käppner und Mike Szymanski

Wer hätte gedacht, dass zum Schluss sogar ein Gefühl von Wehmut aufkommt? Die letzte Maschine aus Afghanistan ist in Deutschland gelandet. Nun sagt ein Soldat, der mehrmals am Hindukusch im Einsatz war, dort, wo nach Worten des früheren Verteidigungsministers Peter Struck (SPD) auch die Sicherheit Deutschlands verteidigt werde: "Es geht eine zweite Heimat verloren."

Bald 20 Jahre Einsatz in Afghanistan gehen zu Ende. Abrupt, fasst schon fluchtartig sind auch die Deutschen abgezogen, weil es den Amerikanern nicht schnell genug gehen konnte, einen Schlussstrich unter diese lange, verlustreiche Mission zu ziehen, aus der niemand als Sieger hervorgeht.

Nein, das ist keine Flucht wie 1975 in Saigon, als Flüchtlinge sich verzweifelt an die Kufen der letzten US-Helikopter klammerten, als Chaos und Panik regierten und der Vietnamkrieg der Amerikaner endgültig verloren war. Der Abzug verläuft geordnet und begleitet von Zusicherungen aller Beteiligten, natürlich werde man Afghanistan und seine Menschen jetzt nicht allein lassen. Aber genau das geschieht.

Am Dienstagabend hob die letzte Transportmaschine der Bundeswehr aus Masar-i-Sharif ab, mit den Soldaten der Nachhut an Bord und knapp 20 Männer des Kommandos Spezialkräfte (KSK), die diesen letzten Akt des deutschen Afghanistaneinsatzes gesichert hatten.

59 deutsche Soldaten ließen ihr Leben in Afghanistan. Eine "zweite Heimat", wirklich? Man muss das verstehen, wie es gemeint ist. Für manche Soldatin, für manchen Soldaten trifft das tatsächlich zu. Es gibt welche, die sind mit diesem Einsatz alt geworden. Solche, die 14 Mal ihren Dienst etwa 5000 Kilometer entfernt der Heimat absolviert haben, die meist einen Sinn in der Mission sahen und dort eine enge Gemeinschaft bildeten. Die als junge Männer und Frauen zur Bundeswehr kamen und gar nicht wussten, worauf sie sich da einlassen würden, weil die Bundeswehr selbst erst lernen musste, fernab der Heimat eingesetzt zu werden.

Sie haben gelernt, "was Krieg wirklich ist"

Kameraden, die sich an die staubige Luft in Masar-i-Sharif gewöhnt haben, im Camp zu Füßen des Marmal-Gebirges. An die flirrende Hitze von Kundus im Sommer. An das Gefühl, am OP North bei Baghlan, dem gefährlichsten Außenposten des Einsatzes, am Ende der bekannten Welt zu sein. An die unverwechselbare Kargheit der Landschaft, die besänftigen kann - aber auch verrückt machen, wenn das alles ist, was Soldaten über Monate vom Land zu sehen bekommen.

Etwa 160 000 Soldaten der Bundeswehr waren seit Beginn der Mission am Hindukusch. Die Bundeswehr nach Afghanistan ist eine andere Armee. Der letzte Kontingentführer, Brigadegeneral Ansgar Meyer, der mit den letzten Kämpfern zurückgekehrt ist, sagte der SZ, die Bundeswehr sei "erwachsener" geworden. Sie habe in Afghanistan erfahren, "was Krieg wirklich ist".

Die Mission hat ein neuen Typus an Soldatinnen und Soldaten hervorgebracht, die sogenannte "Generation Einsatz". Afghanistan ist zur identitätsstiftenden Erfahrung geworden oder auch zum Grund für Resignation. Sie besteht aus Soldatinnen und Soldaten, die vom Parlament in die kaputten Winkel der Welt geschickt wurden. Für diese ist es selbstverständlich geworden ist, mit Soldaten von Partnernationen aus der ganzen Welt in der Pause am Tisch zu sitzen und sich auf Englisch oder auf Französisch zu unterhalten und dann gemeinsam auf Patrouille zu gehen - und sich aufeinander zu verlassen.

Von diesem Erfahrungsschatz wird die Bundeswehr noch lange zehren. Denn selbst wenn sich die Bundeswehr seit der Annexion der Krim wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung konzentriert - als Partner bei internationalen Einsätzen wird die Bundeswehr wohl weiterhin gebraucht werden, als Partner hat sie sich empfohlen. Doch der Preis dafür war sehr hoch.

Und nicht allein die Bundeswehr hat ihn gezahlt. 2009 starben am Kundus-Fluss viele Zivilisten bei einem von einem deutschen Oberst angeordneten Bombenangriff. Die Soldaten, die heimkamen, waren oft nicht mehr dieselben Menschen wie zuvor. Die an Körper und Seele Verwundeten und die Gefallenen in Afghanistan haben Deutschland gezwungen, sich mit Tod, Verletzbarkeit und Tapferkeit auseinanderzusetzen. 2009 erhielten zum ersten Mal vier Soldaten der Bundeswehr das neu geschaffene Ehrenkreuz für Tapferkeit. Sie waren im Jahr zuvor Kameraden zur Hilfe geeilt, die Opfer eines Selbstmordanschlags wurden. Zwei deutsche Soldaten waren ums Leben gekommen, der 25-jährigen Stabsunteroffizier Patrick Behlke und der 22-jährige Stabsgefreite Roman Schmidt.

Sie waren nicht die ersten deutschen Gefallenen in Afghanistan. Aber sie waren die ersten, die von der Politik so genannt wurden. Auch das hat sich geändert. Es ist trotzdem ein ambivalentes Verhältnis, das Deutschland zu seinen Soldaten pflegt. Stirbt jemand im Einsatz, ist das Erschrecken groß - und das Unverständnis, warum die Bundeswehr so fern von der Heimat an einem Krieg beteiligt ist, der nicht zu gewinnen scheint.

Von 2006 an häuften sich die Anschläge auf die Bundeswehr, die blutigen Jahre der "ISAF"-Stabilisierungsmission begannen. Bei Briten und Amerikanern in den Hauptkampfgebieten, im Süden Afghanistans bei Pakistan, der sicheren Basis der Taliban, sind die Verluste ungleich höher, auf beiden Seiten. Doch im Norden, wo die Bundeswehr Führungsnation des Einsatzes ist, sind die ruhigen Tagen, als Spötter von "Bad Kundus" sprachen, bald vorbei.

Das verändert auch die Soldaten, darunter solche, die sich den Sensenmann auf den Helm malten. Daheim muss sich die Bundeswehr mit der wachsenden Zahl an Rückkehrern beschäftigen, die traumatisiert sind. Studien zufolge wird davon ausgegangen, dass etwa drei Prozent aller Soldaten im Einsatz eine Posttraumatische Belastungsstörung erleiden, PTBS, aber nur die Hälfte der Fälle diagnostiziert wird. Darauf war die Bundeswehr nicht vorbereitet.

Vielen hat sich der Sinn nicht erschlossen

Aber sobald es keine Verletzten und Toten mehr gibt, ebbt auch die öffentliche Aufmerksamkeit schnell ab. Auf den ISAF-Kampfeinsatz folgte 2015 die Resolute Support-Ausbildungsmission der Nato. Nun sollten die afghanischen Streitkräfte in die Lage versetzt werden, selbst ihr Land zu verteidigen. In den meisten Jahren des Einsatzes herrschte ein Zustand, den der früherer Bundespräsident Horst Köhler 2005 als "freundliches Desinteresse" der Deutschen an ihrer Bundeswehr beschrieben hatte. Die neue Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow, die wie ihre Partei Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt, war neulich in einem Interview komplett blank bei der Frage, welche Auslands- und Kampfeinsätze die Bundeswehr derzeit eigentlich leiste.

Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat in einer Langzeituntersuchung Angehörige des ISAF-Kontingents befragt, die die blutigen Jahre miterlebt hatten. Nicht einmal jeder Fünfte glaubte demnach, dass die Politik wirklich hinter dem Einsatz stehe. In der Studie heißt es: "Viele fragen sich offenbar, wofür sie die Risiken des Einsatzes tragen sollen, wenn der politische und gesellschaftliche Rückhalt für den Einsatz nicht gegeben ist." Der Sinn der Mission hat sich ebenfalls vielen nicht erschlossen. Die eine Hälfte gab an, sie glaube, ihr Einsatz hätte den Menschen in Afghanistan geholfen. Die andere Hälfte zweifelt. 27 Prozent der Soldatinnen und Soldaten war überzeugt, dass ihr Einsatz "letztendlich nutzlos" gewesen sei.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montag eine nüchterne erste Bilanz des Einsatzes gezogen. Sie sagte, in Afghanistan seien die Ziele zu hoch angesetzt worden und eigentlich unerreichbar gewesen. Als Beispiel nannte sie die Vorstellung, das Land am Hindukusch in einen Staat europäischer Prägung transformieren zu können.

Aber wofür wurde dann ausgebildet und beraten, gekämpft und gestorben? In Herat etwa, im Westen des Landes, sind die Hälfte der Studenten Frauen. Mädchen und Frauen, die unter Taliban-Herrschaft von Bildung ferngehalten wurden, werden Richterinnen, Politikerinnen, Journalisten.

Es ist längst nicht so, wie es der Linken-Politiker Dietmar Bartsch vergangene Woche im Bundestag formulierte: Nichts sei gut in Afghanistan. Afghanistan, gerade in den Städten und bei der Jugend, besitzt eine erwachte Zivilgesellschaft. Das wäre nicht möglich gewesen ohne den Sturz der Taliban 2002 und den Militäreinsatz seither. 20 Jahre lang konnte immerhin eine Generation in dem Land heranwachsen, die nicht nur Krieg und Unterdrückung erlebt hat, sondern auch Phasen des Friedens und der Stabilität. Das kann ihr niemand nehmen.

Die Frage ist aber: Hat das Erreichte eine Zukunft, wenn die internationalen Truppen das Land verlassen haben? Die Taliban sind längst wieder auf dem Vormarsch, in Kundus, wo die Bundeswehr viele Soldaten verlor, um die Islamisten fernzuhalten, wird wieder gekämpft. Die Deutschen sind jetzt in Sicherheit. Afghanistan ist davon sehr weit entfernt.