31. Januar 2019, 09:02 Uhr Holocaust-Gedenken im Bundestag "Scham allein reicht nicht"

Es brauche "Gegenwehr gegen Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung aller Art", sagt Wolfgang Schäuble bei der Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag.

Mit einer Gedenkstunde erinnert der Bundestag an die Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist der 74. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz.

In seiner Eingangsrede rief Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble alle Bürger dazu auf, sich gegen Antisemitismus und Rassismus einzusetzen. Es gebe in der Gesellschaft noch immer "gefährliche Stereotype und Vorurteile, Ausgrenzung und Diskriminierung, Antisemitismus", sagte Schäuble am Donnerstag bei einer Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus. Beides, der "alte" und der "neue zugewanderte" Antisemitismus seien inakzeptabel, "erst recht in Deutschland".

Schäuble nannte es beschämend, dass Juden heute wieder mit dem Gedanken spielten auszuwandern, "weil sie sich in unserem Land nicht sicher fühlen", weil sie angefeindet oder gar tätlich angegriffen würden, weil ihre Kinder in der Schule angepöbelt oder gemobbt würden. "Aber Scham allein reicht nicht." Der Bundestagspräsident fügte hinzu, neben der Härte der Gesetze brauche es vor allem im Alltag "unsere Gegenwehr gegen Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung aller Art".

Als Gedenkredner ist der in Prag geborene israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer geladen. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Er selbst überlebte im Versteck.

Der Bundestag gedenkt traditionell zum Holocaust-Gedenktag der Millionen Opfer des Nazi-Regimes. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz. Allein dort wurden mehr als eine Million Menschen getötet.

Friedländer forschte vor allem zur Geschichte des Nationalsozialismus und zum Schicksal der europäischen Juden. Die Bundestagswahl 2017, die die AfD in den Bundestag brachte, nannte der heute 86-Jährige einen "Schock". Er mache sich Sorge um den Aufschwung von "populistischen ultrarechts stehenden Parteien" in Europa und den USA, sagte er damals.