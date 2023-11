Bayern ist im Bundesrat mit einem Vorstoß gescheitert, die zum Jahresende auslaufende niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft beizubehalten. Ein entsprechender Entschließungsantrag, mit dem der niedrigere Steuersatz von sieben Prozent für Speisen auch auf Getränke ausgeweitet werden sollte, fand in der Länderkammer am Freitag keine Mehrheit.

Während der Pandemie war der Steuersatz auf Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Diese Maßnahme zur Unterstützung von Restaurants war befristet. Die geplante Rückkehr zum gewohnten Steuersatz wurde mehrfach verschoben. Die Ampelkoalition besteht nun darauf, dass der Steuersatz Anfang 2024 wieder auf 19 Prozent steigt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte im Bundesrat vergeblich vor negativen Folgen für die Gastronomie: "Tausende von Existenzen sind betroffen, in ganz Deutschland." Wenn man sparen wolle, dann besser an anderer Stelle wie beim Bürgergeld oder beim Heizungsgesetz. Man könne auch den geplanten Erweiterungsbau des Kanzleramts schieben "und dafür lieber Menschen ein billigeres und günstigeres Essen ermöglichen", so Söder.

Krankenhaustransparenzgesetz

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will einen Online-Atlas zu Leistungen und Behandlungsqualität der Krankenhäuser in Deutschland einführen. Doch diesen Plan hat die Länderkammer vorerst ausgebremst - und den Vermittlungsausschuss angerufen.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) sagte dazu, Lauterbachs Intention sei zwar richtig. So wie das Gesetz derzeit vorgesehen sei, schaffe es aber nicht mehr Transparenz, sondern stifte Verwirrung. Mehrere Länder kritisierten zudem Eingriffe in ihre Hoheit für die Krankenhausplanung und forderten zusätzliche Finanzhilfen des Bundes.

Lauterbach hatte im Bundesrat noch einmal für sein Gesetz geworben. Es sieht bisher vor, dass ein "Transparenzverzeichnis" von Mai 2024 an als interaktives Portal verständlich über das jeweilige Angebot an bundesweit 1700 Klinikstandorten Auskunft geben soll. Konkret soll zu erkennen sein, welche Klinik welche Leistungen anbietet. Abrufbar sein sollen Daten zu Fallzahlen, also der Behandlungserfahrung, zum Personalschlüssel bei Fachärztinnen, Fachärzten und Pflegekräften sowie zu Komplikationsraten ausgewählter Eingriffe.

"Das ist in der Tendenz eine schlechte Nachricht für Patienten", sagte Lauterbach nach der Bundesratsentscheidung. Er hoffe, dass das Gesetz dennoch schnell durchkomme. "Die Transparenz der Qualität ist etwas, was wir den Bürgern schulden. Wir brauchen eine gute Finanzierung der Krankenhäuser, aber es darf nicht so sein, dass Krankenhäuser auch Leistungen erbringen, für die sie nicht optimal qualifiziert sind, nur weil sie das Geld brauchen."

Neuer Richter am Bundesverfassungsgericht

Der Bundesrat hat den bisherigen Generalbundesanwalt Peter Frank auf den frei werdenden Posten beim höchsten deutschen Gericht gewählt. Der Vorschlag der CSU wurde einstimmig angenommen, wie Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Abstimmung mitteilte.

Frank folgt auf den früheren saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller. Dieser war im Dezember 2011 ans Bundesverfassungsgericht gekommen und erreicht das Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit. Frank ist seit dem 5. Oktober 2015 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und somit Chef der Bundesanwaltschaft. Er war bei Amtsantritt mit 47 Jahren der jüngste Generalbundesanwalt. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist der Kampf gegen Terrorismus. Zuvor arbeitete er als Staatsanwalt in München und später für das bayerische Justizministerium.

Wachstumspaket und Kindergrundsicherung

Der Bundesrat beschäftigt sich in seiner Sitzung heute außerdem mit dem Wachstumschancengesetz und der Kindergrundsicherung. Die Entscheidungen fallen vor dem Hintergrund der massiven Probleme beim Bundeshaushalt. Nachdem das Bundesverfassungsgericht in der vergangenen Woche die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt hat, stehen Milliardensummen für Zukunftsvorhaben auf der Kippe. Die Ampelkoalition will für 2023 die Schuldenbremse mit einer Ausnahmeregelung aussetzen.

Das Wachstumschancengesetz sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 von jährlich sieben Milliarden Euro vor, die der lahmenden deutschen Wirtschaft neuen Schwung verleihen sollen. Allerdings wird die Umsetzung ohnehin nicht so schnell beginnen, weil die Länderkammer zu dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetz den Vermittlungsausschuss anruft. Die Länder kritisieren, dass sie und die Kommunen rund zwei Drittel der Kosten des Gesetzes zu tragen hätten. Dies überfordere sie.

Zur umstrittenen Kindergrundsicherung wird die Länderkammer am Freitag wohl zunächst nur eine Stellungnahme abgeben. Über dem Milliardenprojekt schwebt seit dem Urteil aus Karlsruhe ebenfalls ein Fragezeichen. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Ampel dazu aufgefordert, auf das Sozialprojekt zu verzichten.