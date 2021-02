Von Matthias Kolb, Brüssel

Die EU-Kommission und das Vereinigte Königreich haben sich am Mittwoch bemüht, den aufgeflammten Streit um Nordirland zu entschärfen. Der für die Beziehungen zu Großbritannien zuständige EU-Kommissar Maroš Šefčovič und der britische Kabinettsbürominister Michael Gove waren nach Redaktionsschluss zu einer Videokonferenz verabredet, an der auch Vertreter der nordirischen Provinzregierung teilnehmen sollten.

Zu Beginn der Woche hatte Nordirland aus Sorge um die Sicherheit der Zollbeamten die Brexit-Kontrolleure vorübergehend aus den Häfen von Belfast und Larne abgezogen. Als Grund wurde eine "Zunahme unheimlichen und bedrohlichen Verhaltens in den vergangenen Wochen" genannt. So hätten Unbekannte die Autokennzeichen der Kontrolleure notiert. Auch die EU-Kommission hat ihre Beamten, die an den Kontrollen beteiligt sind, vorerst gebeten, nicht zum Dienst zu erscheinen.

Seit dem endgültigen Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem EU-Binnenmarkt zu Jahresbeginn fallen für Warenimporte aus Großbritannien in das britische Nordirland Zoll- und Zertifikatskontrollen an. Diese im sogenannten Nordirland-Protokoll verankerte Vereinbarung soll eine harte Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und Nordirland vermeiden, um in der früheren Bürgerkriegsregion ein Aufflammen alter Konflikte zu verhindern. Dass dadurch de facto eine Zollgrenze in Großbritannien entsteht, weil Nordirland enger an die EU gebunden ist und den Regeln des EU-Binnenmarkts folgt, wurde von Boris Johnson eher zähneknirschend akzeptiert.

Johnson sieht nun Brüssel am Zug

Der britische Premier sieht nun Brüssel am Zug. "Was wir brauchen, ist dringendes Handeln der EU, um verbleibende Probleme bei der Umsetzung des Protokolls zu lösen", schrieb er auf Twitter. Dass die Briten derzeit selbstbewusst agieren, liegt nach Ansicht mancher EU-Diplomaten daran, dass sie das "Eigentor" der EU-Kommission vom Freitag ausnutzen wollen. Wegen des Streits mit dem schwedisch-britischen Pharmakonzern Astra Zeneca, der auch in Großbritannien Impfstoffe produziert und der EU eine Lieferkürzung angekündigt hatte, hat die Kommission Exportauflagen für Impfstoff in Drittstaaten eingeführt.

Am Freitagabend stand für einige Stunden im Raum, Kontrollen an der irischen Grenze durchzuführen und dafür den in Artikel 16 des Nordirland-Protokolls beschriebenen Notfallmechanismus einzusetzen. Nach Anrufen der wütenden Regierungschefs aus Irland und Großbritannien korrigierte Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Fehler.

Die Kritik an der Entscheidung der Kommission hält an

Seither hält die Kritik an der überhasteten Entscheidung, die von der Leyens Sprecher zunächst EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis zuschob, weiter an. Im Austausch mit der Fraktion der Sozialdemokraten gab von der Leyen zu, dass es die Kommission hätte "vermeiden müssen, über die Anwendung von Artikel 16 überhaupt nachzudenken", sagte Tiemo Wölken (SPD). Auch in ihren Gesprächen mit EU-Abgeordneten der Grünen und der Christdemokraten, die der Schadensbegrenzung dienten, sagte die CDU-Politikerin nach SZ-Informationen: "Ich trage die Verantwortung für alles, was in der Kommission geschieht."

In der Videokonferenz wollte Gove darauf drängen, die Schonfrist für Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens deutlich über Ende März 2021 hinaus zu verlängern. In einem Brief an EU-Kommissar Šefčovič schlug er Anfang 2023 als Enddatum vor. Die Schonfrist war eingeführt worden, um etwa leere Regale in nordirischen Supermärkten zu verhindern. Šefčovič meldete sich zunächst nur allgemein zu Wort: Das Nordirland-Protokoll werde immer "absolute Priorität" für die EU haben, um Frieden und Stabilität auf der irischen Insel zu sichern.