29. Januar 2019, 14:59 Uhr Parlamentsdebatte in London May: Müssen der Welt sagen, was wir wollen









Vor zwei Wochen hat das Unterhaus den Brexit-Plan der britischen Regierung abgelehnt.

Heute stellt sich Premierministerin Theresa May erneut den Abgeordneten. Sie hat am 21. Januar einen Plan B vorgelegt, den die Abgeordneten heute diskutieren.

Dabei wollen es die Parlamentarier aber nicht belassen: Sie haben eine Vielzahl von Änderungsanträgen zum Brexit-Plan eingereicht, über die nun debattiert wird.