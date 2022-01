In der Hansestadt stiegen die Infektionszahlen wegen Omikron schon früh stark an. Nun stagnieren sie. Welche Lehren kann man für den Rest Deutschlands daraus ziehen?

Von Peter Burghardt, Hamburg

Bremen hat die Tabellenführung bei Omikron abgegeben, das ist der Stadt und dem Land sehr recht. Ein paar Wochen lang waren die Hansestadt und ihr Bundesland bei den Corona-Fallzahlen ganz vorne, was auch deshalb auffiel, weil Bremen gleichzeitig die höchste deutsche Impfquote zu bieten hat. Jetzt schießt die Zahl der Ansteckungen anderswo schneller in die Höhe, in Bremen scheint sie sich zu stabilisieren. Man fragt sich, was sich nun daraus lernen lässt.