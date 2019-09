Feuerwehrleute tun etwas, was nicht zu hinterfragen ist: Brände löschen, Hochwasser abpumpen, Sandsäcke stapeln, Leben retten.

Horst Nattke hat gerade - das macht er recht unverblümt klar - genug von Journalisten. In der Woche nach der Wahl in Brandenburg haben sie ihm die Tür eingerannt und heute, während seiner wöchentlichen Sprechstunde, rufen gleich zwei von ihnen an. "Ich weiß nicht, die wievielte Sie sind", antwortet Nattke einer Journalistin. "Aber Sie sind nicht unter den ersten zehn."