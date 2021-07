Von Michael Neudecker, London

Felix Simon hat die Pressekonferenz mit Boris Johnson natürlich auch verfolgt, wie so viele Menschen, die in England leben. "Leider", sagt er am späten Montagabend am Telefon. Simon kommt aus der Nähe von Frankfurt, seit fünf Jahren lebt er in Oxford, er ist Doktorand in Kommunikation und Sozialwissenschaften. Er drückt sich überlegt aus, aber wenn es darum geht, was er davon hält, was der Premierminister bekanntgegeben hat, greift er zu einem drastischen Wort: "Verrat". Es ist, sagt er, "als würden sie uns, die junge Generation, unter den Bus werfen." Er ist 28.