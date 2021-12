Der langjährige US-Senator und frühere Präsidentschafts-Kandidat der Republikaner Bob Dole ist tot. Das gab die Elizabeth Dole Foundation bekannt. Dole wurde 98 Jahre alt. Im Februar hatte er bekannt gegeben, an Lungenkrebs erkrankt zu sein.

Dole diente im Zweiten Weltkrieg als US-Soldat und erlitt in Italien beinahe tödliche Verletzungen. Später vertrat er die Republikanische Partei ein Vierteljahrhundert lang im US-Senat und hatte in seiner langen Karriere verschiedene politische Ämter inne. 1976 kandidierte er als Vize-Präsidentschaftskandidat hinter Gerald Ford, 1996 verlor er als Spitzenkandidat bei der Wahl gegen Bill Clinton.

Dole studierte er Jura, wurde Staatsanwalt und ging schon 1960 als Abgeordneter in die Politik. Acht Jahre später wurde er für seinen Heimat-Bundesstaat Kansas erstmals in den US-Senat gewählt. In seinen drei Jahrzehnten im US-Senat war er viele Jahre Fraktionsvorsitzender der Republikaner.

Zusammen mit dem Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Newt Gingrich, bemühte er sich ab 1993 erfolgreich, die Politik des neuen Präsidenten Clinton zu verhindern. Auch die von Clinton angestrebte Gesundheitsreform fiel der Opposition der Republikaner zum Opfer. Von 1995 bis Mitte 1996 war Dole Mehrheitsführer im Senat - und konnte Clintons Politik nun viel effektiver ausbremsen, bevor er sich zur Kandidatur gegen ihn entschloss und sein Senatsmandat aufgab.