"Mission der Gnade": US-Präsident Joe Biden sieht die Rettungsaktion, bei der Tausende Amerikaner aus Kabul in Sicherheit gebracht wurden, als Erfolg an.

Von Christian Zaschke, New York

Joe Biden ist immer dann ein besonders guter Redner, wenn er vom Leid spricht. Ein weniger guter Redner ist er, wenn er sich in die Ecke gedrängt fühlt und glaubt, sich rechtfertigen zu müssen. Am Dienstag war der US-Präsident im Weißen Haus beides, zunächst ein weniger guter, ein fast aggressiver Redner, dann ein guter, ein einfühlsamer Redner. Biden sprach aus Anlass des vollständigen Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan, nachdem amerikanische Soldaten fast 20 Jahre lang in dem Land stationiert waren. Den entscheidenden Satz seiner Rede musste er nicht vom Teleprompter ablesen. Mit fester Stimme sagte er: "Der Krieg in Afghanistan ist vorbei."