Im Haus des US-Präsidenten in Delaware waren mehr Geheimakten unsachgemäß gelagert als bisher bekannt - und es könnten noch weitere auftauchen. Die Republikaner bringen Bidens Sohn Hunter mit der Affäre in Zusammenhang, allen voran Bidens Vorgänger Trump.

Von Fabian Fellmann, Washington

Die Liste der vertraulichen Akten in Joe Bidens Privatbesitz ist noch einmal länger geworden. Weitere fünf Dokumente sind am Donnerstag in seinem Wohnhaus in der Stadt Wilmington in Delaware zum Vorschein gekommen. Damit steigt die Zahl der bei Biden unsachgemäß gelagerten Geheimpapiere auf rund zwei Dutzend.