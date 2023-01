Wegen geheimer Dokumente in Privatbüros rückte bei Trump das FBI an. Nun hat Biden ein ähnliches Problem.

Von Fabian Fellmann, Washington

Die Kulisse steht bereit für die nächste große politische Schlammschlacht in Washington. Mit ihrer neuen Mehrheit haben die Republikaner im US-Repräsentantenhaus am Dienstag eine Reihe von Untersuchungsausschüssen eingesetzt. Besondere Aufmerksamkeit erhält ein Sonderausschuss, den die Republikaner mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet haben, um gegen die Regierung von Joe Biden sowie sämtliche Verwaltungseinheiten auf Bundesebene vorzugehen.

Es gehe nur um die Redefreiheit, sagte Jim Jordan, der am Dienstag eingesetzte Vorsitzende des Sonderausschusses, der auch den mächtigen Justizausschuss leiten wird. Der enge Verbündete des ehemaligen Präsidenten Donald Trump soll laut den Republikanern abklären, ob die Regierung Biden die US-Administration als "Waffe" gegen die eigenen Bürger einsetzt, oder eben, wie es in den politischen Kampfbegriffen der Republikaner heißt: "weaponization of the Federal Government".

Dafür wurde der Ausschuss bemächtigt, Untersuchungen einzuleiten gegen jegliche Verwaltungseinheit auf Bundesebene, die Daten über amerikanische Bürger sammelt. Die absichtlich schwammige Definition dürfte dem Ausschuss Zugriff auf den allergrößten Teil der Administration gewähren. Selbst laufende strafrechtliche Untersuchungen und Verfahren soll der neue Sonderausschuss explizit unter die Lupe nehmen dürfen.

Jordan will das FBI und das Justizministerin aufs Korn nehmen

Jim Jordan wird damit zu Donald Trumps schärfster Waffe im neuen Kongress, um im Jargon der Republikaner zu bleiben. Zwar sind bisher nur der Vorsitzende und das Mandat des Ausschusses bestimmt. Bis alle 13 Mitglieder gewählt sind und konkrete Abklärungen starten, dürfte es noch einige Wochen dauern.

Doch zeichnet sich bereits mehr als deutlich ab, dass Jordan in erster Linie die Bundespolizei FBI und das Justizministerium ins Visier nehmen wird, auch wenn er versprach: "Wir werden niemanden jagen, wir wollen nur, dass es aufhört." Zu diesem oft nicht genauer definierten "es" gehört nach Auffassung Jordans auch die angebliche Praxis von Justizministerium und FBI, "sich über Konservative lustig zu machen", wie er bei früherer Gelegenheit beklagt hatte. Der Republikaner Ryan Zinke aus Montana drückte es so aus, wie es auch Donald Trump sagen würde, der sich ständig von einem "deep state", einer Verschwörung im Regierungsapparat, ausgebremst wähnte. "Wir müssen die Schatten des deep state ausleuchten", sagte Zinke.

Konkret dürfte sich der Ausschuss unter anderem Folgendem zuwenden: den Ermittlungen des Justizministeriums zum Putschversuch von Donald Trump nach der verlorenen Wahl 2020 sowie den Verbindungen zwischen Sicherheitsapparat und den Betreibern von sozialen Netzwerken, insbesondere Twitter.

Die Republikaner verglichen den Ausschuss mit dem Church-Ausschuss des Senats. Dieser hatte in den 70er-Jahren aufgedeckt, dass der Sicherheitsapparat Aktivisten ausspionierte und die CIA Attentatsversuche gegen ausländische Diktatoren wie Fidel Castro verübt hatte.

Ein Republikaner möchte in den Ausschuss, der ihn selbst betrifft

Die Demokraten hingegen, die den neuen Sonderausschuss geschlossen ablehnen, sehen darin ein "Komitee zur Behinderung der Justiz", wie der Abgeordnete Daniel Goldman aus New York warnte, ein Instrument für "politische Rachefeldzüge", wie ein anderer sagte. Dennoch planen die Demokraten, acht Vertreter in den Ausschuss zu entsenden, anders als die Republikaner, die sich größtenteils von jenem zum 6. Januar ferngehalten hatten.

Besonders brisant sind die Pläne, die Ermittlungen um Trumps Putschversuche genauer zu untersuchen. Jordan etwa spielte dabei als enger Vertrauter Trumps eine wichtige Rolle. Ein Interessenkonflikt droht im Fall des Abgeordneten Scott Perry aus Pennsylvania, dessen Mobiltelefon die Behörden wegen seiner Verwicklungen in Trumps Putschpläne beschlagnahmt hatten. Perry will nun im Ausschuss Platz nehmen, der die Untersuchung beaufsichtigen soll, die ihn selbst betrifft. Er selbst sagte dazu nur, er sei unschuldig, solange nicht das Gegenteil bewiesen sei.

Im Kleinen hat die politische Rache der Republikaner bereits begonnen. Der Vorsitzende im Aufsichtsausschuss hat Klärungen zu den Geheimdokumenten angekündigt, die in Joe Bidens Privatbüro gefunden wurden. In einem Brief schrieb er, er sei besorgt, Biden könnte die Quellen und Methoden der US-Geheimdienste gefährdet haben. Das Paket von rund einem Dutzend Dokumenten, darunter einige hoch geheime, hatten Anwälte Bidens Anfang November in einem seiner privaten Büros entdeckt. Biden sagte dazu, er sei überrascht gewesen über den Fund und wisse nicht, welche Informationen die Dokumente enthielten.