Die Anwälte des US-Präsidenten stießen im November vergangenen Jahres in einem Büro in Washington auf die Unterlagen und verständigten die Nationalarchive. Biden habe von deren Verbleib dort nichts gewusst, wie CNN berichtet.

In einem Büro von US-Präsident Joe Biden sollen Medienberichten zufolge geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden sein. Die Dokumente seien beim Ausräumen von Bidens Büroräumen im Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement in der US-Hauptstadt Washington im November gefunden worden, berichteten unter anderem die US-Sender CBS und CNN am Montag (Ortszeit).

Das Zentrum gehört zur University of Pennsylvania - Biden hatte im Penn Biden Center nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten 2017 bis 2019 ein Büro. Die Unterlagen seien ans Nationalarchiv übergeben worden, so US-Medien unter Berufung auf das Weiße Haus. Das Justizministerium prüfe nun den Vorfall. Dem Sender CNN zufolge handelt es sich um etwa ein Dutzend Dokumente, darunter auch Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe.

Es blieb zunächst offen, welchen Inhalt die Unterlagen hatten. Sie seien gemeinsam mit persönlichen Dokumenten in einem verschlossenen Schrank gelagert worden. Der Demokrat Biden war von 2009 bis 2017 Vizepräsident unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama. "Das Weiße Haus kooperiert mit den Nationalarchiven und dem Justizministerium bezüglich der Entdeckung von Unterlagen der Obama-Biden-Administration, einschließlich einer kleinen Anzahl von Dokumenten mit Verschlusssachenmarkierungen", sagte Richard Sauber, ein Berater Bidens, in einer Stellungnahme.

"Die Dokumente wurden entdeckt, als die persönlichen Anwälte des Präsidenten die in einem verschlossenen Schrank untergebrachten Akten einpackten, um sich auf die Räumung der Büroräume im Penn Biden Center in Washington, D.C. vorzubereiten. Der Präsident nutzte diese Räume regelmäßig von Mitte 2017 bis zum Beginn der Wahlkampfkampagne 2020. Am Tag der Entdeckung, dem 2. November 2022, benachrichtigte die Rechtsabteilung des Weißen Hauses die Nationalarchive. Das Archiv nahm das Material am folgenden Morgen in Beschlag."