Silvester in Berlin:Der größte Polizeieinsatz seit Jahrzehnten

Der vergangene Jahreswechsel in Berlin hat Narben in der Stadt hinterlassen. Eine davon lässt sich in der High-Deck-Siedlung im Süden des Bezirks Neukölln begutachten: die Rauchschwaden, die sich in den Beton der Gebäude gefressen haben und bis heute nicht vollständig beseitigt wurden. In der Unterführung, dem Eingangstor zum Wohnkomplex, hatten Randalierer vor einem Jahr einen parkenden Reisebus angezündet. Er brannte bis auf sein metallenes Skelett herunter.

Die anderen Narben sind nicht zu sehen, aber zu spüren. Zum Beispiel in der Unsicherheit, mit der die Feuerwehrleute dem Dienst in dieser Neujahrsnacht entgegensehen. "Die Gefahr sind nicht nur herabfallende Trümmer, sondern Menschen, die uns ans Leder wollen", sagt Manuel Barth von der Berliner Feuerwehr-Gewerkschaft zur neuen Dimension der Angriffe. Zwar habe es auch früher Attacken auf Sanitäter und Feuerwehrleute gegeben. Aber nicht in dieser Intensität; Barth nennt es "dieses Nicht-Ablassen".

"Gezielter Beschuss mit Pyrotechnik während der Löscharbeiten."

In mehreren Bezirken der Stadt hatten meist junge Männer die Rettungsdienste regelrecht in Hinterhalte gelockt und dann attackiert. "Schreckschusspistole ins Gesicht gehalten", "gezielter Beschuss mit Pyrotechnik während der Löscharbeiten", "Plünderung von Einsatzfahrzeugen", lauteten nur einige der Meldungen dieser Nacht. Sie wirken bis heute. "Ich habe die Sorge, dass Silvester wieder ein Tag sein könnte, an dem wir in manchen Städten blinde Wut und sinnlose Gewalt zum Beispiel gegen Polizisten und Rettungskräfte erleben müssen", warnte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der vergangenen Woche.

Denn es wird auch befürchtet, dass sich die Krawalle zu Silvester mit propalästinensischen und antiisraelischen Protesten wegen des Kriegs im Gazastreifen vermischen könnten. Am Beispiel der High Decks in Berlin lässt sich das nachvollziehen: Hier wurde nicht nur zu Silvester randaliert, sondern seit dem Angriff der Hamas auch für die Palästinenser protestiert.

In der vergangenen Woche beschlagnahmte das Landeskriminalamt im eher bürgerlichen Neuköllner Ortsteil Britz zudem große Mengen an Pyrotechnik, darunter 30 000 Böller und 80 besonders starke Knaller, sogenannte Kugelbomben. Anlass für die Durchsuchung sei auch ein Hinweis gewesen, dass sich die "aktionsorientierte propalästinensische Szene" dort mit Feuerwerk versorgt haben solle, erklärt die Polizei. Bislang konnte dieser Verdacht jedoch nicht bestätigt werden.

Detailansicht öffnen Löscharbeiten an dem Reisebus, der am vergangenen Jahreswechsel in Neukölln angezündet wurde. (Foto: Paul Zinken/dpa)

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verlangt angesichts der Gefahrenlage die flächendeckende Aufrüstung der Polizei mit Elektroschockern. Die Berliner CDU will Wasserwerfer, Schlagstöcke und Reizgas einsetzen, um akute Gefahren abzuwehren. Wer im Verdacht stehe, in der Silvesternacht randalieren zu wollen, solle vorsorglich in Präventivhaft genommen werden, fordert der Berliner CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger.

Jenseits solcher laustarken Bekundungen bereitet sich die Stadt seit einigen Wochen intensiv auf die kommende Silvesternacht vor. Denn auch in der Politik hat der vergangene Jahreswechsel deutliche Spuren hinterlassen. Die heftige Randale gilt als einer der Gründe, dass der damals amtierende Senat aus SPD, Grünen und Linken abgewählt wurde und nun eine große Koalition unter Führung der CDU regiert. Silvester ist die Bewährungsprobe für das neue Bündnis. "Wir haben alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, damit der Rechtsstaat durchgesetzt wird", sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) der dpa. "Uns ist bewusst, dass die Sicherheitslage in unserer Stadt seit dem 7. Oktober noch angespannter ist, als sie schon davor war."

Es werden fast doppelt so viele Beamte wie im vorigen Jahr eingesetzt

Als Folge der vergangenen Silvesternacht ist die Arbeit mit Jugendlichen in den problematischen Kiezen verstärkt worden. In einem Projekt hat sich die Feuerwehr in Neukölln mit Streetworkern zusammengetan - mit Fußballturnieren und in Workshops wollten sie so Verständnis für ihre Arbeit schaffen. Die Polizei wiederum hat an Berliner Schulen Flugblätter verteilt, in denen an die Eltern appelliert wird, "Einfluss zu nehmen", damit ihre Kinder friedlich feiern. Und seit diesem Mittwoch warnen zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann in einem auf X geposteten Video noch einmal direkt vor Angriffen auf Einsatzkräfte an Silvester.

In der Nacht selbst werden fast doppelt so viele Beamte wie im vergangenen Jahr auf der Straße sein. "Es ist der größte Polizeieinsatz an Silvester der letzten Jahrzehnte", sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Rund 3500 Beamte aus Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und von der Bundespolizei sollen für Sicherheit sorgen. Auch um die drei Böllerverbotszonen zu überwachen. Zwei davon gab es bereits zum letzten Jahreswechsel, neu hinzugekommen ist die Gegend um die Sonnenallee, in der es nach dem 7. Oktober zu gewalttätigen Proteste gekommen war. Außerdem wurde die Zahl der Staatsanwälte beim Bereitschaftsgericht für die Silvesternacht auf vier verdoppelt. So sollen Straftaten schneller geahndet werden können. Wegen der schwierigen Beweislage konnten nach dem vergangenen Jahreswechsel bislang nur ein Dutzend Täter verurteilt werden.

"Die beste Vorkehrung kann nur der Wettergott treffen. Ein, zwei Grad, Regen von quer vorn."

Wie sinnvoll diese Vorkehrungen tatsächlich sind, um Randale zu verhindern, ist umstritten. "Wer Krawall machen will, wird sich erfahrungsgemäß nicht von Verboten abhalten lassen", kommentierte Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) die neue Böllerverbotszone. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vasili Franco, stellt die gesamten Vorbereitungen infrage. "Die Debatte war prägend im Wahlkampf, und die CDU hat große Konsequenzen angekündigt", sagte Franco im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. "Bis wenige Wochen davor ist allerdings recht wenig passiert." Es sei reine Glückssache, ob es Sonntagnacht ruhig bleiben werde.

Auch Manuel Barth von der Gewerkschaft der Feuerwehr kritisiert, dass die vergangenen Monate nicht wirklich zur Vorbereitung genutzt worden seien. "Da ist noch so viel liegen geblieben." So hatte Bundesinnenministerin Faeser nach den Angriffen auf Rettungskräfte angekündigt, den Verkauf von Schreckschusspistolen einzuschränken, was nicht geschehen ist. Die neue Dimension der Attacken auf Feuerwehrleute müsse auch in die Ausbildung einfließen. Denn die Rettungskräfte seien nicht für die Konfrontation mit Menschen ausgebildet, sondern zu deren Schutz. Feuerwehr und Polizei verfolgten daher bei ihren Einsätzen unterschiedliche Herangehensweisen. Diese miteinander zu verbinden, "das muss Teil der Basisausbildung werden", meint Barth.

Die besten Pläne könnten daher schon kurz nach Mitternacht obsolet werden, sollte es auch in dieser Silvesternacht wieder zu Krawallen kommen. "Das Chaos dann macht die besten Vorbereitungen zunichte." Wirklich wirksamen Schutz erhofft sich Barth von ganz anderer Seite. "Die beste Vorkehrung kann nur der Wettergott treffen. Ein, zwei Grad, Regen von quer vorn - perfekt." Bei solchen Bedingungen habe kaum einer Lust, sich auf der Straße herumzutreiben.