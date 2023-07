Von Jan Heidtmann und Simon Sales Prado, Berlin

Es ist ruhig im Columbiabad im Berliner Bezirk Neukölln. Das allein ist ja nach den Vorkommnissen der vergangenen Wochen bereits eine Nachricht. Nur vereinzelt liegen am Donnerstagnachmittag auf der Wiese Menschen, andere ziehen im 50-Meter-Becken gemächlich ihre Bahnen. Vor dem Eingang steht ein Polizeiwagen, neben den Toren hängen Sicherheitskameras. Wer hineinwill, muss seinen Ausweis vorzeigen. Zwischen den Badegästen patrouillieren Polizeibeamte und bewachen die Becken. Hinter ihnen der Sprungturm, an dem weiterhin das rot-weiße Absperrband flattert.

Wenn man so will, dann ist dieses Band das Symbol für den ganzen Stress der letzten Tage. Nachdem die Rutsche vor einem Monat von Jugendlichen besetzt worden war, wurde sie gesperrt und der Sprungturm gleich mit. Die Polizei musste anrücken, um das Bad zu räumen, "Tumult im Freibad", "Halb nackte Gewalt", lauteten die Schlagzeilen dazu. Irgendwann hatten sich zu viele der Bademeister krankgemeldet, das "Culle" musste geschlossen bleiben.

Der Anteil der Berliner, die als armutsgefährdet gelten, wächst, fast 20 Prozent werden dazu gezählt

Kaum eine Woche später ist auch die Rutsche im Columbiabad wieder geöffnet und selbst am späten Nachmittag bleibt es entspannt. Also: War da etwas? Ausweiskontrollen, ein paar Polizisten, dazu ein leichter Temperatursturz reichen aus, um selbst die härtesten Berliner Gemüter zu beruhigen? So, wie nach dem Jahreswechsel in Berlin, als ein paar Jugendliche eine halbe Nacht lang randalierten, dann wurde es wieder still in der Stadt? "Es gibt immer einen Ort, einen Auslöser. Aber das Problem ist nicht Silvester oder das Freibad", sagt Ahmet Toprak, Erziehungswissenschaftler in Dortmund, der sich seit Jahren mit dem Thema Jugendgewalt beschäftigt.

Andersherum gesagt: Die Nerven liegen schlicht blank bei so manchen Bewohnern Berlins. Zu Schulzeiten werden dann Lehrer angepöbelt, an Silvester Polizisten und Feuerwehrleute mit Eisenstangen attackiert und im Sommer Bademeister herumgeschubst. Manchmal genügt auch nur eine blöde Bemerkung, so wie am vergangenen Montagabend in einem Einkaufscenter in Berlin-Neukölln. Auf eine schwulenfeindliche Beleidigung folgte eine rassistische, am Ende wurde es handgreiflich zwischen zwei jungen Frauen und einem Mann.

"Es sind definitiv mehr Männer mit Migrationshintergrund an diesen Ausbrüchen beteiligt", sagt Toprak, der selbst aus der Türkei stammt. "Das liegt aber nicht vor allem daran, dass sie einen Migrationshintergrund haben. Sondern daran, dass sie oft aus sozial prekären Situationen stammen." Toprak nennt sie die Abgehängten, hier geboren und aufgewachsen aber ohne Perspektive. Deutsche, die in ihrer Heimat nicht das Gefühl vermittelt bekommen, zu Hause zu sein.

Ein kurzer Blick auf die Zahlen stützt die These Topraks: Der Anteil der Berliner, die als armutsgefährdet gelten, wächst stetig, fast 20 Prozent werden inzwischen dazu gezählt. Junge Menschen sind besonders betroffen, fast 34 Prozent der 18- bis 25-jährigen. Und wer eine Migrationsgeschichte hat, bei dem liegt die Gefahr, in die Armut abzurutschen, dreimal höher als bei anderen Berlinern. Eine Lage, wie sie vielleicht noch in den Metropolen des Ruhrgebiets vorkommt, nicht aber in München oder Stuttgart, wo man immer wieder erstaunt ist über die Zustände in der "Chaos-Hauptstadt".

"Das Schwimmbad war ein Ort für Freiheiten, die es zu Hause nicht gab."

Besonders im Sommer wird die soziale Kluft deutlich. Dann, wenn die Schulkameraden in die Ferien fahren können, man selber aber nicht. Der Besuch im Freibad wird so zu dem, was Urlaub am nächsten kommt. Neuköllns Integrationsbeauftragte Güner Balci hat dieses Gefühl im Columbiabad in einem Text für die Zeit wunderbar aufgeschrieben: "Es war die größte Ferienfreude für alle Abgehängten, die das Mittelmeer nur aus Erzählungen anderer kannten." Balci, 48, hat das selbst erlebt, ihre Eltern waren in den 1960er-Jahren als Gastarbeiter nach Berlin gekommen, sie ist in Neukölln aufgewachsen. "Das Schwimmbad war ein Ort für Freiheiten, die es zu Hause nicht gab."

Zugleich existieren nur noch wenige Orte, an denen so unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Das Freibad ist von jeher ein Ort, an dem auch gesellschaftliche Konflikte ausgehandelt werden, weil man sich gegenseitig aushalten muss. Laut und leise, oben ohne und Burkini, Arschbombe und athletischer Kopfsprung. Balci hat ihren Text im vergangenen Spätsommer geschrieben, Anlass waren da schon heftige Rangeleien am Beckenrand. "Immer wieder sorgen Typen mit wenig Frustrationstoleranz und locker sitzenden Fäusten für Schlagzeilen."

Es ist eine Entwicklung, die bereits Jahre zurückreicht. Die Liste der Tumulte nicht nur in Berliner Freibädern ist lang. Seit über einem Jahrzehnt gibt es in manchen Freibädern Taschenkontrollen am Eingang und Sicherheitspersonal auf der Wiese. In einem Brief, den Mitarbeiter des Columbiabads vor einigen Wochen an die Badbetreiber geschickt haben, sprechen sie von Psychoterror durch Badegäste, Angst vor der Arbeit und extremer Belastung. Sie würden angespuckt und angegriffen, auch manche Badegäste fühlten sich bedroht.

Jetzt prüft die Datenschutzbeauftrage, ob Videokameras am "Culle" rechtens sind

Meist sind es nur einige wenige, die die Stimmung bei 30 Grad plus zusätzlich aufheizen. Erziehungswissenschaftler Toprak spricht da von "Duellsituationen" mit Autoritätspersonen. Seien es Polizisten, Feuerwehrleute oder eben Bademeister. Zugleich liegt die Zahl der Hausverbote, die im vergangenen Jahr in Berliner Bädern ausgesprochen wurden, weit unter denen vor der Corona-Pandemie: 2019 waren es 432, im vergangenen Jahr 133. Auch die Polizei in Berlin verzeichnet einen Rückgang der Gewaltdelikte in Freibädern.

Um so bemerkenswerter ist, dass sich Berlin und die halbe Republik jedes Mal aufs Neue schockempören. Die Schlägereien im Columbiabad brachten diesmal sogar Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die in Hessen für die SPD demnächst eine Wahl gewinnen will, dazu, nach mehr Polizei zu rufen. Berlins neuer Regierender Bürgermeister von der CDU, der zwar eine Wahl, aber noch kein echtes Profil gewonnen hat, ließ Ausweiskontrollen und Videokameras am Eingang der Freibäder einführen. Die Datenschutzbeauftragte des Landes prüft nun, ob das überhaupt rechtens ist.

Kazım Erdoğan arbeitet in Berlin seit Jahrzehnten mit jungen Menschen und ihren Familien, von denen man gerne sagt, dass sie Problemfälle seien. Zunächst in den Achtzigern als Lehrer an der Hauptschule, später als Schulpsychologe, seit zwanzig Jahren in Vereinen. Mindestens genauso lang verfolge er die Debatten, die immer wieder ähnlich abliefen, erzählt Erdoğan. Egal, ob es um die Ausschreitungen an Silvester oder alljährliche Diskussionen um Freibäder im Sommer geht. Zunächst gebe es einen Aufschrei, die Medien berichteten, die Politik treffe schnelle Entscheidungen, Experten wie er ordneten ein. "Das wiederholt sich, seit ich mich in Deutschland aufhalte."

Erdoğan arbeitet oft mit Menschen mit Migrationshintergrund, wenn er über die Konflikte im Freibad spricht, sagt er aber nur: junge Menschen. Nicht weil er Probleme verschweigen möchte, im Gegenteil, für sein Engagement rund um Migration und Teilhabe hat er sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Aber er findet es hinderlich, den Migrationshintergrund der Jugendlichen hervorzuheben. "Es sind unsere jungen Menschen, es sind unsere Jugendlichen. Sie sind unsere Verantwortung." Das Wichtigste für seine Arbeit, sagt Erdoğan, sei, sie ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, egal, was sie gemacht haben. "Wenn ich den Teufel an die Wand male, bevor ich auf einen Menschen zugehe, kann ich es gleich lassen."

Jetzt erhält der Bezirk Neukölln auf einmal mehr Geld für die Jugendhilfe

Auch nach der Randale zum Jahreswechsel in Berlin hatten sich die Rituale, die Erdoğan beschreibt, wiederholt. So wie jetzt bei den Ausschreitungen in den Freibädern riefen einige Politiker nach Schnellverfahren für die Täter. Der erste wurde jedoch erst jetzt im Juni verurteilt: Wegen Angriffs auf einen Polizeibeamten und versuchter Körperverletzung bekam der 23-jährige Nasser W. acht Monate Haft auf Bewährung; im Juli stand ein weiterer Randalierer vor Gericht.

Zugleich fließen weitere Gelder für die Jugendarbeit. Franziska Giffey, damals Regierende Bürgermeisterin, hatte noch im Januar einen Gipfel zur Prävention von Jugendgewalt einberufen. Den Trägern der Jugendhilfe wurden da für dieses Jahr zusätzlich 20 Millionen Euro versprochen, dazu 70 Millionen für das kommende. Anschließend war die Enttäuschung erst einmal groß, denn die Gelder kamen nicht.

Das hat sich im Juli offenbar geändert. Initiativen in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Neukölln berichten, sie hätten mehr Mittel erhalten; darunter auch eine Initiative in der High-Deck-Siedlung, wo die Ausschreitungen an Silvester besonders heftig waren. Vielleicht führt die Unterstützung ja tatsächlich dazu, dass der hilflose Kreislauf von Tumult und Empörung mittelfristig durchbrochen wird. Kurzfristig indes dürfte vor allem der Blick auf die Wetterprognose helfen: Es soll regnen in Berlin.