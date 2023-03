Die Berliner CDU will Koalitionsgespräche mit der SPD aufnehmen. Damit bahnt sich nach der Wiederholungswahl ein Machtwechsel von Rot-Grün-Rot zu Schwarz-Rot an. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat dem Landesvorstand der Partei einen entsprechenden Vorschlag gemacht und der hat einstimmig zugestimmt. Kommt die Koalition zustande, dann würde Wegner Franziska Giffey (SPD) als Regierender Bürgermeister von Berlin nachfolgen.

Mit der Entscheidung der CDU deutet sich in der seit 2016 von SPD, Grünen und Linken regierten Hauptstadt ein Machtwechsel an, obwohl auch das bisherige Dreierbündnis im neuen Parlament eine Mehrheit hätte. Sollte Schwarz-Rot klappen, müsste die erst seit Dezember 2021 als Regierungschefin amtierende Franziska Giffey (SPD) das Rathaus verlassen. Sie hat ihre Bereitschaft erklärt, in der neuen Landesregierung als Senatorin zu arbeiten.

Die Berliner CDU strebt eine zügige Regierungsbildung an. Bereits in der kommenden Woche sollen die Koalitionsverhandlungen mit der SPD beginnen, wie CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner am Donnerstag ankündigte. Am Montag sei geplant, die Arbeitsgruppen für die Verhandlungen einzusetzen. In den Tagen darauf werde die Dachgruppe mit dem Spitzenvertretern der Parteien zum ersten Mal zusammenkommen und das weitere Prozedere beraten.

Die SPD war bei der Wiederholungswahl am 12. Februar mit 18,4 Prozent der Stimmen deutlich hinter dem Wahlsieger CDU (28,4 Prozent) gelandet. Am Mittwochabend hatte der SPD-Landesvorstand bekannt gegeben, dass die Partei Koalitionsverhandlungen mit der CDU führen will. Die Entscheidung fiel mit 25 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen.

Giffey sprach von "Respekt vor dem Wahlergebnis" für die CDU und mehr inhaltlichen Schnittmengen mit der CDU. Mit den bisherigen Partnern, den Grünen und der Linken, hätte es keinen echten Neubeginn geben können. Von den Grünen habe man "eher Signale bekommen, dass Ziele, die uns wichtig waren, relativiert werden", sagte Giffey. Die Entscheidung sei aber "sehr schwierig" gewesen.

Sie räumte ein, dass es innerhalb der SPD "viel Skepsis" gegenüber einer Koalition mit der größeren CDU gebe. Von einem Wechsel zur CDU erhofft sich die SPD-Spitze mehr Erfolgschancen bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2026.