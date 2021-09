"Das ist nicht gut für die Demokratie": In Berlin gab es massive Probleme bei der Stimmauszählung am Sonntag.

Noch ist nicht geklärt, wer und was für die Blamage in Berlin verantwortlich ist. Doch der allgemeine Schlendrian hat bereits jetzt fatale Folgen. Denn er sendet das Signal aus, dass es auf jedes einzelne Votum gar nicht ankommt.

Von Jan Heidtmann

Wenige Tage nach der Wahl herrscht in der Berliner Politik eine etwas bizarre Stimmung. Auf der einen Seite ist da Franziska Giffey. Sie macht das, was man als designierte Bürgermeisterin tut, und beginnt an diesem Freitag erste Sondierungsgespräche. Nachwahlbusiness as usual. Auf der anderen Seite ist da dieser vergangene Sonntag, ein Superwahltag in der Hauptstadt mit gleich vier Urnengängen. Die sind augenscheinlich gründlich schiefgelaufen. "Wahlchaos", "Blamage", "Skandal" sind nur ein paar Umschreibungen, die Medien dafür gefunden haben. Glaubt man ihnen, scheint die Wahl von Franziska Giffey unter Umständen zustande gekommen zu sein, die vielleicht der Hauptstadt einer Bananenrepublik würdig sind. Aber nicht der Hauptstadt der Bundesrepublik.