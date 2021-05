Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, sprach am Mittwoch vor dem Parlament in Minsk.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko verteidigt die Zwangslandung des Flugzeugs am vergangenen Sonntag. "Ich habe rechtmäßig gehandelt, indem ich die Menschen geschützt habe - nach allen internationalen Regeln", sagte er am Mittwoch im Parlament in Minsk, wie das Staatsfernsehen berichtet. Er behauptete, Belarus habe aus der Schweiz die Information bekommen, dass sich ein Sprengsatz an Bord des Flugzeugs befinde.

Kritiker werfen Lukaschenko einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr vor. Die EU hat wegen der Aktion neue Sanktionen gegen den Machtapparat in Belarus auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch ein Flugverbot für Fluggesellschaften der Ex-Sowjetrepublik. Zudem hat die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" Strafanzeige gegen Lukaschenko beim litauischen Generalstaatsanwalt gestellt. Vorwurf ist die "Entführung eines Flugzeugs mit krimineller Absicht".

"Dass die Maschine mit einem Kampfjet vom Typ MiG-29 zur Landung gezwungen wurde, ist eine absolute Lüge!", sagte Lukaschenko. Belarus habe aus Sicherheitsgründen gehandelt, weil das Flugzeug über das Atomkraftwerk des Landes geflogen sei. Mit der Kritik am belarussischen Vorgehen würden "rote Linien überschritten". Belarus nicht wohl gesonnene Menschen hätten die Absicht, das Land zu erwürgen.

Eine Ryanair-Passagiermaschine war auf dem Weg von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius mit Hilfe eines Kampfjets zu einer Zwischenlandung in Minsk gezwungen worden. Grund für die unfreiwillige Landung war eine angebliche Bombendrohung an Bord der Maschine, die sich am Boden aber als Fehlalarm herausgestellte.

An Bord der Maschine befand sich der regierungskritische Blogger Roman Protassewitsch. Der 26-Jährige ist unter anderem wegen angeblicher Organisation von Massenunruhen in Minsk in Untersuchungshaft. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis.