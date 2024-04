Bundestagsvizepräsidentin:Özoğuz wegen Tweet in der Kritik

Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz hat mit einem Tweet auf der Plattform X für Unmut gesorgt. Die Sozialdemokratin twitterte nach Beginn des iranischen Angriffs auf Israel: "Zu viel Kriege, zu viele Menschen gefährdet, Geiseln nicht befreit, Menschen in Hungerkatastrophe." Sie mache sich um alle Menschen in der Ukraine, in Israel und in Gaza Sorgen. "Warum musste diese Situation noch provoziert werden?" Die Bombardierung der iranischen Botschaft "hat Nahost weiter gefährdet".