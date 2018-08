28. August 2018, 11:48 Uhr Ausschreitungen in Chemnitz Maas: Müssen "Menschenwürde, Demokratie und Freiheit" verteidigen

Außenminister Maas hat zu einer Verteidigung demokratischer Werte in Chemnitz und der ganzen Welt aufgerufen.

Aus mehreren Parteien kommt Kritik an Bundesinnenminister Seehofer, der zu den Vorfällen in Sachsen bisher schweigt.

Die Polizei ermittelt gegen zehn Demonstranten, weil sie den Hitlergruß gezeigt haben sollen.

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz hat Außenminister Heiko Maas (SPD) zur Verteidigung demokratischer Werte in der sächsischen Stadt und weltweit aufgerufen. "Rechtsextremismus ist nicht nur eine Bedrohung von Menschen anderer Herkunft, sondern eine Gefährdung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften", sagte der SPD-Politiker in Berlin. "Wir müssen alles tun, um Menschenwürde, Demokratie und Freiheit zu verteidigen, nicht nur in Chemnitz, sondern überall auf der Welt."

Genau vor 55 Jahren habe der amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede über den Traum von Gleichberechtigung aller Menschen gehalten, sagte Maas. "Solange radikale Hetzjagden veranstaltet werden, haben wir noch viel zu tun, damit der Traum von Gleichberechtigung Wirklichkeit wird."

Vertreter mehrerer Parteien kritisierten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz nannte dessen Umgang mit den Vorfällen in Chemnitz skandalös. Er kritisierte, dass Seehofer dazu seit Tagen schweige. "Der Bundesinnenminister muss sich fragen lassen, ob das Amt für ihn noch das richtige ist", sagte der Innenpolitiker dem Nachrichtenportal t-online. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, erklärte: "Als Bundesinnenminister ist es Seehofers Pflicht zu erklären, welche Konsequenzen er aus den Ausschreitungen in Chemnitz ziehen will." Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken-Fraktion, forderte ebenfalls eine Reaktion. Am Montag hatte das bereits SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil getan.

Sechs Menschen wurden am Montagabend verletzt

Bei Protesten rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt waren am Montagabend mindestens sechs Menschen verletzt worden. Auslöser dafür war, dass ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden war, gegen einen Syrer und einen Iraker ergingen Haftbefehle.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben mittlerweile gegen zehn Personen, die bei den Kundgebungen den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Ihnen wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen, teilte die Polizei mit.