Cliff Nolan, Bart, kräftige Hände, Typ Mechaniker, steht in seinem Laden in der Dubliner Fußgängerzone, das Fahrradgeschäft "Bike Stop" ist klein, mit alten Teppichen am Boden und hinten einer Werkstatt: einer der Läden, die Innenstädte bewahren vor der völligen Gentrifizierung. Auf der Visitenkarte steht "Education is important, but cycling is importanter". Es riecht nach Schmieröl.

An jenem Abend, erzählt also Nolan, hat er wie immer das Geschäft gegen sieben abgeschlossen und ist nach Hause gegangen. Am Nachmittag hatte er die News am Handy gelesen, dass es eine Messerstecherei in der Innenstadt gab, aber er hatte viel zu tun und wenig Zeit für News. Als die Kinder im Bett waren, las er weiter. Ein Mann hatte vor einer Grundschule am Parnell Square wahllos auf Kinder eingestochen, mehrere Passanten hatten sich auf ihn gestürzt. Eine Lehrerin und drei Kinder wurden verletzt, und die immer größer werdende Menge trat so heftig auf den Mann ein, dass ihn eine Frau irgendwann beschützte, bis die Polizei kam. "Schrecklich", sagt Nolan.

In dem Moment klingelte sein Handy. Ein Freund war dran, Nolan imitiert jetzt, wie der Freund ins Telefon rief: "Sie sind vor deinem Laden, am Fenster!" Dann sah er die Bilder von seiner Überwachungskamera. Wie der Mob seinen Laden aufbrach. Wie sie die Glasscheibe einwarfen, das Metalltor aus der Verankerung rissen und dann, wie er es nennt, "einfach hineinströmten". Er rannte los, halb im Schlafanzug, aber er kam zu spät.

500 Gewaltbereite, 60 verletzte Polizisten - so was kennt man sonst nur aus Paris oder Berlin

Der Schaden ist wohl deutlich fünfstellig, genau kann er das noch nicht sagen. Die knallbunten Damenfahrräder im Eingangsbereich sind zwar noch da, aber ein paar teure Rennräder sind weg, dazu der kaputte Eingang. Die Nacht hat er zusammen mit seinem Geschäftspartner auf dem Boden des Bike Stop geschlafen, den aufgebrochenen Eingang haben sie verbarrikadiert, mit Regalen, um zu schützen, was noch zu schützen ist.

Detailansicht öffnen Cliff Nolan, Besitzer des Fahrradgeschäfts "Bike Stop", das in der Nacht vom 23. November geplündert wurde. (Foto: Michael Neudecker/SZ)

Drei Wochen ist das jetzt her, die Horde zog vom Parnell Square weiter durch die Stadt, blockierte Straßen, demolierte Trambahnen, plünderte Geschäfte, griff Polizisten an, zündete Autos an, auch Polizeibusse. Nach Schätzungen standen irgendwann 500 Gewaltbereite 400 Polizisten gegenüber, ungefähr 60 Polizisten wurden verletzt. In Paris brennen manchmal Autos, aus Berlin liest man gelegentlich von fliegenden Steinen bei Demos, aber: in Dublin?

Um zu verstehen, was vor drei Wochen passierte und was das nun heißt, für Dublin und Irland, muss man etwas eintauchen in die jüngere und wechselhafte Geschichte dieses Landes. In den 1950ern herrschte Massenarbeitslosigkeit, der Staat war überfordert, die katholische Kirche war streng, viele, gerade junge Iren wanderten aus. In den 1960ern begannen die "Troubles", die blutigen Unruhen an der Grenze zu Nordirland, und in den 1970ern und 1980ern kamen auch noch die Drogen ins Land. Ecstasy, Kokain, Heroin, mitten hinein in eine ohnehin schon verarmte, aufgewühlte Gesellschaft.

Auf den Boom folgte die Wohnungsnot

In den 1990ern wurde es besser - schlagartig. 1992 wurde die Europäische Union in ihrer heutigen Form gegründet, mit Irland als Mitglied, 1998 wurde das Karfreitagsabkommen geschlossen, das Frieden zwischen Irland und Nordirland brachte. Der Staat verfolgte eine rigoros investorfreundliche Politik, mit Subventionen und niedrigen Steuern. Plötzlich war Irland sexy: englischsprachig, Teil des europäischen Markts, dazu waren die Gehälter niedrig. Tech-Firmen wie Microsoft, Intel oder Dell begannen in den 1990ern in Irland zu investieren. Irland boomte. Und bekam einen neuen Spitznamen: Irland war jetzt der Celtic Tiger.

Während der Boom-Jahre passierte allerdings auch, was oft passiert, wenn eine Wirtschaft über sich hinauswächst. Es blähte sich eine Immobilienblase auf, bis die Blase 2009 platzte. Die Zeit des Celtic Tiger ist seitdem vorbei, und Irland hat sich von der Krise 2009 zwar wieder erholt, ja, dem Land geht es vergleichsweise glänzend, mit Wachstumsraten, von denen die meisten anderen europäischen Länder nur träumen können. Aber was geblieben ist seit dem Immobiliendesaster vor 14 Jahren, ist die sogenannte "Housing Crisis". Es gibt zu wenige Unterkünfte für zu viele Menschen.

Häuser zu bauen ist ein langwieriger Prozess, und wenn sich der Bedarf so rapide ändert wie in Irland in den vergangenen Jahrzehnten, ist es für den Staat schwierig, zu reagieren. 1960 lebten 2,8 Millionen Menschen in Irland, danach schwankte die jährliche Wachstumsrate zwischen minus 0,5 und plus drei Prozent. Grafisch dargestellt sieht die irische Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte aus wie eine Achterbahn. Aktuell hat Irland 5,5 Millionen Einwohner, das ist eine Million mehr als im Jahr 2010. Allein in Dublin leben knapp 600 000 Menschen. Dublin ist so groß wie Göttingen, hat aber fünfmal so viele Einwohner.

Droht ein Aufstieg der Rechten?

"In einem kleinen Land kann alles von einer Sekunde auf die nächste kippen", sagt Gail McElroy, Politik-Professorin am Trinity College in Dublin, der ältesten Uni Irlands. Sie sitzt in ihrem Büro auf dem Campus, die Unruhen, ja, sagt sie, das sei auch für die Studenten beängstigend gewesen. Die Uni liegt mitten in der Stadt, die Polizei empfahl, die Tore zu schließen. "Wir haben natürlich niemanden eingesperrt", sagt McElroy, aber viele Studenten zogen es doch vor, die Nacht auf dem Campus zu verbringen. Gail McElroy sagt aber auch: Man müsse jetzt aufpassen, dass man die Unruhen nicht überbewerte.

In den ersten Tagen danach war viel die Rede davon, dass dies ein weiteres Zeichen dafür sei, dass auch in Irland die Rechten gefährlicher werden, schließlich war das ja nicht der erste Vorfall in den vergangenen Monaten. Im September, als das Parlament aus der Pause zurückkehrte, demonstrierten politisch Rechte vor dem Gebäude, sie hatten Galgen dabei, an denen sie die Fotos der irischen Spitzenpolitiker aller größerer Parteien klebten.

"The rise of the right" also, der Aufstieg der Rechten? "Ich bin da nicht so sicher", sagt Gail McElroy, auch andere aus der Politikszene, mit denen man in diesen Tagen spricht, sehen das skeptisch. In den ersten Stunden nach der Messerattacke war in sozialen Medien verbreitet worden, der Täter sei Ausländer, ein paar militante Rechte riefen zur Gewalt auf. Aber die meisten, die mitmachten, waren offenbar doch eher jüngere Menschen, die die Chance auf Krawall ergriffen, vielleicht aus Frust, vielleicht aus Langeweile, aber eher nicht aus politischer Gesinnung. Neben dem Fahrradgeschäft von Cliff Nolan in der Fußgängerzone ist ein moldawischer Wein- und Essensladen, "den haben sie komplett in Ruhe gelassen", sagt Nolan. Wer will schon Wein, wenn es teure Räder gibt?

Es gehört zu den Besonderheiten Irlands, dass es bisher keine relevante hart rechte Partei gibt. Gail McElroy sagt, das politische System schütze Irland gewissermaßen davor, dass die extremen Klein-Parteien Mehrheiten erhalten. Irland hat eine parlamentarische, indirekte Demokratie, das heißt: Jeder Bezirk wählt je nach Größe mehrere Abgeordnete, das können auch mehrere Abgeordnete einer Partei sein. Seit den 1930ern gewann daher immer eine der beiden größten Parteien, Fianna Fáil oder Fine Gael, beide Parteien stehen politisch leicht rechts von der Mitte. Die Grünen und die Labour-Partei bilden zwar gelegentlich mit dem Wahlsieger eine Koalition, mehr aber nicht. Irische Politik ist berechenbar, bisher.

In den Umfragen führt Sinn Féin, einst der politische Arm der IRA

Berechenbarkeit kann die Wähler langweilen, weshalb sich gerade etwas verändert, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Wenn es nach den nächsten Wahlen 2025 einen neuen, größeren Player gibt, dann kommt er allerdings nicht von rechts, sondern von links: In den Umfragen führt derzeit Sinn Féin. Vor allem jüngere Wähler können sich für das populistische Auftreten der Parteichefinnen Mary Lou McDonald und Michelle O'Neill begeistern. "Die Geschichte von Sinn Féin ist außergewöhnlich", sagt Gail McElroy, sie sagt das ohne wertenden Unterton, eher als sachliche Feststellung. Sinn Féin war einst der politische Arm der Terrororganisation IRA. Jetzt spricht die Partei davon, dass sie die "Housing Crisis" lösen werde.

Detailansicht öffnen Ein Aktivist der IRA unter seiner politischen Posterwand. Der einstige politische Arm der IRA, Sinn Féin, führt heute die Umfragen an. (Foto: -/AFP)

Wie real die Wohnungsnot ist, kann man manchmal sehen, wenn man zum International Protection Office auf der Lower Mount Street geht. Ankommende Asylbewerber werden dort normalerweise auf Unterkünfte verteilt, aber es gibt keinen Platz mehr in Dublin. Deshalb geben sie Asylbewerbern seit vergangener Woche wieder Zelte. Im Mai haben sie das schon mal gemacht, damals haben die Geflüchteten die Zelte gleich draußen aufgebaut, auf dem Gehweg.

Das, sagt Gail McElroy, sei die eigentliche Gefahr: Wenn der Staat das Problem mit den Häusern nicht in den Griff bekommt und Geflüchtete mitten auf der Straße campen, dann kann das schon ein gewisses Konfliktpotenzial entfalten. Im Mai haben vermummte Männer versucht, die Zelte anzuzünden.

Als Täter werden Rechtsradikale vermutet. Dass die aber deutlich in der Minderheit sind, das wiederum zeigten die Tage nach jenem Abend der Ausschreitungen im November. Der geistig verwirrte Angreifer wurde von einem brasilianischen Lieferfahrer namens Caio Benicio überwältigt. Daraufhin richtete jemand einen Online-Spendenaufruf ein, mit dem Titel "Buy Caio a Pint". Sehr viele Iren waren gerne bereit, Caio ein Bier zu kaufen. Innerhalb weniger Tage kamen 320 00 Euro zusammen.