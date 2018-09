19. September 2018, 18:49 Uhr Asien Kräftemessen im Hochgebirge

Nepal versetzt Indien bei einem Manöver - wohl um China nicht zu verärgern. Die beiden Regionalmächte wetteifern in Asien um Einfluss - den sie sich teils mit Geld und Investitionen erkaufen.

Von Lea Deuber

Sieben Armeen im Kampf gegen den Terror vereint: Der indische Premierminister Narendra Modi hatte die erste gemeinsame Militärübung des Bundes der Anrainerstaaten des Golfs von Bengalen als einen bildstarken Neustart für die Zusammenarbeit der Region geplant. Geworden ist daraus nichts. Nur sechs der Allianzmitglieder nahmen in der vergangenen Woche an der Übung der Bimstec-Gruppe teil, die Modi jüngst noch als eines der "wichtigsten Instrumente der indischen Außenpolitik" bezeichnet hatte. Die nepalesische Armee blieb zu Hause, nachdem über die Kooperation in Kathmandu ein Streit entbrannt war.

Mit vier Gipfeln in 21 Jahren und einem Sekretariat mit kaum zehn Mitarbeitern ist die Bimstec-Allianz erstaunlich bescheiden - dafür, dass sie rund ein Viertel der Menschheit vertreten soll. Hinter der sperrigen Abkürzung steht ein Verbund von sieben Staaten, die in der Region des Golfs von Bengalen liegen: Bangladesch, Indien, Sri Lanka, Thailand, Bhutan, Myanmar und Nepal. Gegründet 1997, sollte die Gruppe die Zusammenarbeit zwischen den südasiatischen und südostasiatischen Staaten stärken. Mit einem Budget von 200 000 Dollar und halbherzigen Absichtserklärungen fiel die offizielle Bilanz der Mitgliedsstaaten im vergangenen Jahr mit "bescheiden" noch recht optimistisch aus.

Während China Nepal an sein Zugnetz anbinden will, arbeitet Indien Pläne für Straßen aus

Seit 2016 versucht Indien, die fast unbekannte Allianz wiederzubeleben. Lange hat Neu-Delhi seinen Einfluss in Nachbarstaaten wie Bangladesch und Nepal als selbstverständlich genommen. Dringende Investitionen in die Infrastruktur blieben in den Mitgliedsstaaten aus, es fehlten die Visionen für die Region nordöstlich des Indischen Ozeans. Spätestens seit China 2013 seine Seidenstraßen-Initiative verkündet hat, ein Investitionsprogramm entlang der früheren Handelsroute, ist es mit der Ruhe vorbei. Die Milliarden, die seitdem aus Peking nach Südostasien und Südasien fließen, muss Modi mit eigenen Plänen kontern, will er den regionalen Einfluss nicht verlieren. Dass dies schwierig wird, zeigte die Entscheidung Kathmandus kurz vor der Übung, die Teilnahme aufgrund von "Bedenken" an der Kooperation abzusagen.

Beobachter im Land vermuten, China könnte die Regierung zu der Absage gedrängt haben. Seit Jahren weitet Peking seinen Einfluss in dem kleinen Land aus. Seit 2016 können Händler aus Nepal Waren in Chinas Häfen handeln. Zuvor war das nur über Indien möglich. Durch eine Leitung über den Himalaja sind die Nepalesen seit diesem Jahr auch an das chinesische Internet angeschlossen. Jahrzehnte war die Bevölkerung auf eine unzuverlässige Verbindung über Indien angewiesen. Bis 2020 soll das Land zudem mit einer Strecke nach Tibet an das chinesische Zugnetz angebunden werden. Per Express könnte es dann von Kathmandu bis nach Shanghai und Moskau gehen. Peking spricht von "echtem Fortschritt" in den Beziehungen.

Das Land könnte auf den ersten Blick zufrieden sein. Einquetscht zwischen Großmächten, beherrscht es scheinbar die Kunst, die Interessen seiner Nachbarstaaten gegeneinander auszuspielen. Als zweitärmstes Land Asiens träumt die junge Republik davon, zu einem Umschlagplatz für Waren im Herzen Asiens zu werden. "Das Engagement Chinas hat diese Entwicklung stark beschleunigt", sagt Constantino Xavier, Politikexperte am Brookings India, der regelmäßig in das südasiatische Land reist. Die Rivalität zwischen China und Indien führe zu einem "Wettrennen" beim Aufbau von Infrastruktur. Während Peking die Bahnlinie plant, warte Neu-Delhi bereits mit Plänen für neue Schnellstraßen.

Der Konflikt um die Teilnahme an der militärischen Übung zeigt aber, wie fragil die Machtbalance in der Region ist. Anstatt zunächst auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu setzen, dringt Indien mit Allianzen wie der Bimstec auch auf sicherheitspolitische Kooperationen - das verärgert Peking. Chinas strategische Beteiligungen wiederum überlasten Staaten mit immensen Schulden. Jüngst erst musste Sri Lanka China für 99 Jahre einen Hafen überschreiben. Auch in Nepal fürchtet man sich vor solchen Verbindlichkeiten. Eine Gefahr für die junge Demokratie sieht Xavier schon heute: Unter dem Druck der beiden konkurrierenden Nachbarn teilt sich das Land zunehmend in ein prochinesisches und ein proindisches Lager - die Loyalität richtet sich jeweils danach aus, aus welchem Land gerade mehr Geld fließt.