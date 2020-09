Von Annette Ramelsberger

Er stand am Tresen und wartete auf seinen Döner, als draußen auf dem Gehsteig dieser Typ erschien. Ein Mann mit Helm und Stiefeln, mit Kampfjacke und Gewehr. "Hä, dachte ich noch, was für ein komischer Typ. Warum verkleidet man sich so?" Da flog schon eine Granate auf den Laden, prallte an der Tür ab, rollte auf den Boden. Dann hob der Mann sein Gewehr und begann zu schießen.